Gemeinsame Pressemeldung des Polizeipräsidiums Oberfranken und der Staatsanwaltschaft Bamberg

STRULLENDORF, LKR. BAMBERG. In der Nacht zum Sonntag kam es zu einem körperlichen Angriff auf dem Firmengelände einer Spedition in Strullendorf. Die Staatsanwaltschaft Bamberg und die Kriminalpolizei Bamberg ermitteln wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts.

In der Nacht zum Sonntag, den 12. März 2023, soll ein 42-Jähriger einen Arbeitskollegen auf einem Firmengelände in Strullendorf attackiert haben. Der Mitarbeiter erlitt hierbei mehrere Schläge gegen den Kopf sowie den Oberkörper. Er wurde zur medizinischen Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert. Der Tatverdächtige war zunächst flüchtig.

Im Rahmen der umfangreichen Ermittlungsarbeit der Kriminalpolizei Bamberg erhärtete sich bereits am nächsten Tag der Tatverdacht gegen einen 42-jährigen Firmenmitarbeiter. Die Beamten nahmen den Mann daraufhin vorläufig fest.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg wurde der Tatverdächtige am Dienstagmorgen einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Untersuchungshaftbefehl gegen den Mann. Der 42-Jährige befindet sich seitdem in einer Justizvollzugsanstalt und muss sich nun wegen versuchten Mordes strafrechtlich verantworten.