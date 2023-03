TRAUNREUT, OT HÖRPOLDING, LKR. TRAUNSTEIN. Ein 37 Jahre alter Pkw-Lenker stieß am Donnerstag, 16. März 2023, mit seinem Fahrzeug auf der Bundesstraße 304 frontal mit einem entgegenkommenden Lkw zusammen. Der 37-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle, der Lkw-Fahrer wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in ein Krankenhaus eingeliefert. Ein Sachverständiger wurde auf Weisung der Staatsanwaltschaft von den Beamten der Polizeistation Traunreut hinzugezogen und unterstützt die Polizei gutachterlich bei den Ermittlungen.

Am 16. März kam es um kurz vor 08.30 Uhr auf der Bundesstraße 304 bei Hörpolding zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Ein 37-jähriger Autofahrer aus dem Bereich Trostberg fuhr auf der Bundesstraße von Altenmarkt kommend in Richtung Traunstein. Kurz vor dem Traunreuter Ortsteil Hörpolding kam der Mann aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Pkw auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal mit einem Lkw. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Pkw-Fahrer in seinem Fahrzeug eingeklemmt, er musste durch die Rettungskräfte aus seinem Fahrzeug mit schwerem technischen Gerät befreit werden.

Leider kam für den 37-Jährigen jede Hilfe zu spät, er verstarb noch an der Unfallstelle. Der Lkw-Fahrer wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades zur Untersuchung ins nächstgelegene Krankenhaus verbracht, befindet sich aber in einem stabilen Zustand.

Beide Fahrzeuge wurde erheblich deformiert. Es entstand ein Sachschaden von mindestens 50.000 Euro.

Die B304 musste für die Unfallaufnahme komplett gesperrt werden. Die Sperre bleibt für die noch andauernd Reinigungsarbeiten und die Bergung der beiden Fahrzeuge weiterhin bestehen. Eine Umleitung wurde durch die Feuerwehr eingerichtet.

Die sachleitende Staatsanwaltschaft Traunstein ordnete unter anderem technische Gutachten an den Unfallfahrzeugen und ein unfallanalytisches Gutachten an. Ein unabhängiger Sachverständiger wurde dazu an die Unfallstelle gerufen.

Vor Ort waren die Freiwilligen Feuerwehren aus Stein a.d.Traun (15 Helfer), Traunreut (27 Helfer), Matzing (9 Helfer), Tuchtlaching (2 helfer) und Nußdorf (15 Helfer). Weiterhin vor Ort war der Rettungsdienst aus Traunreut mit Notarzt aus Trostberg. Der örtlich zuständige Kreisbrandmeister, der Leiter des Rettungsdienstes sowie die Straßenmeisterei und das Wasserwirtschaftsamt des Landratsamtes Traunstein. Der Verkehrsunfall wurde von der Polizei Traunreut mit Unterstützung der Polizeiinspektion Trostberg und der Verkehrspolizeiinspektion Traunstein aufgenommen.