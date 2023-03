443. Festnahmen nach Handel mit Betäubungsmitteln – Pasing

Am Montag 06.03.2023 konnten nach umfangreichen polizeilichen Ermittlungen wegen des Handels mit Betäubungsmitteln mehrere Tatverdächtige vorläufig festgenommen werden. Polizeibeamte des Kriminalfachdezernats 8 (Rauschgiftdelikte) stellten bei diesen Ermittlungen fest, dass ein 30-Jähriger mit Wohnsitz in München in mehreren Wohnungen in München Drogengeschäfte (Kokain und Marihuana) abwickelte.

Sie konnten beobachten, wie der Tatverdächtige am 06.03.2023 gegen 17.30 Uhr mit mehreren Personen in einem Pkw fuhr und sie kontrollierten diesen auf einem Parkplatz in der Landsberger Straße. Vor Ort konnten neben dem 30-Jährigen auch ein 29-Jähriger mit Wohnsitz in München und ein 29-Jähriger mit Wohnsitz in Dachau vorläufig festgenommen werden. Ein von den Maßnahmen nicht betroffener 42-Jähriger mit Wohnsitz in München näherte sich der Festnahmesituation, filmte diese und störte diese mit mehreren verbalen Kommentaren. Daraufhin sollte er kontrolliert werden, wobei er erheblichen Widerstand gegen die Beamten leistete.

Bei anschließenden Durchsuchungsmaßnahmen u.a. in drei Wohnungen konnten ca. 900 Gramm Kokain, ca. 700 Gramm Marihuana, ca. 40 Gramm Haschisch und Bargeld in Höhe eines höheren fünfstelligen Euro Betrags sichergestellt werden.

Der 30-Jährige mit Wohnsitz in München wurde wegen des Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge angezeigt und der Haftanstalt im Polizeipräsidium überstellt. Der Ermittlungsrichter erließ Haftbefehl. Die weiteren Tatverdächtigen wurden nach der polizeilichen Sachbearbeitung wieder entlassen.

Gegen den 42-Jährigen wurde eine Strafanzeige wegen des tätlichen Angriffs, eines Widerstands und Beleidigung erstattet.

Gegen den 29-Jährigen mit Wohnsitz in Dachau wurde eine Strafanzeige wegen des Besitzes in nicht geringer Menge von Betäubungsmittel erstattet.

Gegen eine 46-jährige Angehörige des 30-Jährigen mit Wohnsitz in München ergaben sich Verdachtsmomente im Kontext mit dem Vorfall. Sie wurde ebenso wie der 29-Jährige wegen Beihilfe zum Handel mit Betäubungsmittel in nicht geringer Menge angezeigt.

Das Kommissariat 83 (Rauschgiftdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

444. Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw; zwei Personen verletzt – Schwabing-West

Am Mittwoch, 15.03.2023, gegen 21:45 Uhr, fuhr ein 19-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Fiat Pkw, auf der Ackermannstraße stadteinwärts. An der Kreuzung zur Winzererstraße wollte er nach links abbiegen.

Im selben Moment fuhr ein 50-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Mercedes Pkw (Taxi) ebenfalls auf der Ackermannstraße stadtauswärts. Im Fahrzeug befand sich als Fahrgast eine schwangere Frau. An der Kreuzung zur Winzererstraße wollte er seine Fahrt geradeaus fortsetzen.

Als der 19-Jährige an der Kreuzung nach links abbog kam es zu einem Zusammenstoß mit dem Taxi. Die Ampel zeigte für beide Verkehrsteilnehmer grün.

Der 50-jährige Taxifahrer und die schwangere Frau wurden verletzt. Die Frau kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Der 19-Jährige blieb unverletzt.

An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 50.000 Euro.

Während der Unfallaufnahme kam es zu keinen Verkehrsbehinderungen.

445. Raub auf Geschäft – Allach

Am Mittwoch, 15.03.2023, gegen 14:20 Uhr, betrat ein bislang unbekannter Täter ein Schreibwaren- und Lottogeschäft und begab sich unmittelbar zum dortigen Kassenbereich. Dort bedrohte er eine Angestellte mit einer Schusswaffe und forderte die Herausgabe von Bargeld.

Nach dem die Angestellte Bargeld im Wert von einen niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag aus der Kasse übergeben hatte, verließ der Täter das Geschäft und entfernte sich in unbekannte Richtung.

Die Angestellte verständigte den Polizeinotruf 110. Unmittelbar umfangreiche eingeleitete Fahndungsmaßnahmen ergaben keine Hinweise auf den Täter.

Das Kommissariat 21 (Raubdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.



Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 18-20 Jahre alt, ca. 170-175 cm groß, schlanke Statur, hellhäutig; dunkle Bekleidung, dunkle Wollmütze, schwarzes Wolltuch über Mund und Nase gezogen, schwarze (Kunst-) Lederjacke, dunkle Jeans; er war mit einer Pistole bewaffnet



Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Rueßstraße, Ratzelstraße und Naumannstraße (Allach) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

446. Drei Einbrüche in Gaststätten – Obersendling

In Obersendling kam es im Zeitraum von Sonntag, 12.03.2023, 00:00 Uhr, bis Mittwoch, 15.03.2023, 08.00 Uhr, zu drei Einbrüchen in unterschiedliche Gaststätten. Bei allen drei Fällen konnte eine ähnliche Vorgehensweise festgestellt werden.

Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter öffneten jeweils ein Fenster oder eine Glastür gewaltsam und konnten dadurch ins Innere der jeweiligen Tatobjekte gelangen. Bei einer Gaststätte konnte ein Stein im Innenbereich aufgefunden werden.

Die Gaststätten wurden nach Diebesgut durchsucht. Teilweise wurden im Innenbereich weitere Türen aufgebrochen. Bei zwei Gaststätten konnten lediglich geringe Bargeldbeträge erbeutet werden. Bei der dritten Gaststätte blieben die Täter erfolglos.

Das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.



Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Hermann-von-Siemens-Sportpark, Baierbrunner Straße, Hofmannstraße und Zielstattstraße (Obersendling) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

447. Versuchter Raub unter jüngeren Personen – Milbertshofen

Am Mittwoch, 15.03.2023, gegen 19:15 Uhr, verließ ein 13-Jähriger sowie ein 14-jähriger Begleiter (beide mit Wohnsitzen in München) einen gastronomischen Betrieb im Bereich der Knorrstraße. Nach Verlassen des Betriebes stießen der 13-Jährige und der 14-Jährige auf acht weitere junge Personen.

Ein 14-Jähriger mit Wohnsitz in München sowie ein weiterer bislang unbekannter Täter aus dieser Gruppe forderten von dem 13-Jährigen Geld. Als dieser entgegnete, keines dabeizuhaben, versuchten die beiden jungen Personen die Taschen des 13-Jährigen zu durchsuchen.

Als der 13-Jährige die beiden Täter versuchte von sich wegzuschubsen, entstand eine Rangelei, bei der die beiden Täter auf den 13-Jährigen einschlugen. Als der 13-Jährige schließlich zu Bogen ging, fingen auch die restlichen sechs jungen Täter an diesen zu schlagen und zu treten. Hierunter befanden sich zwei weitere 14-Jährige mit Wohnsitzen in München. Fünf der Täter sind bislang unbekannt.

Nachdem der 14-jährige Begleiter den am Boden liegenden 13-Jährigen zu Hilfe kam und versuchte die Täter wegzuschubsen, flüchteten diese in unbekannte Richtung.

Der 13-Jährige wurde bei dem Vorfall leicht verletzt. Der 13-Jährige begab sich nach Hause. Von dort wurde die Polizei und ein Rettungsdienst verständigt.

Das Mobiltelefon, das der 13-Jährige mit sich führte, wurde durch die Täter zu Boden geworfen und dadurch beschädigt.

Das Kommissariat 21 (Raubdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.



Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Knorrstraße, Illungshofstraße und Frankfurter Ring (Milbertshofen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

448. Terminhinweis: Wiederholung

Pressekonferenz zur Veröffentlichung der Kriminalstatistik 2022 der Münchner Polizei

Münchens Polizeipräsident Thomas Hampel stellt am kommenden Freitag im Rahmen einer Pressekonferenz die Kriminalstatistik (PKS) 2022 des Polizeipräsidiums München vor.

Der Termin findet am

Freitag, 17.03.2023 - 11:30 Uhr

im Medienzentrum des Polizeipräsidiums München statt. Der Redner steht im Anschluss für Originaltöne (O-Töne) zur Verfügung.

Alle Medienvertreter sind herzlich zu dieser Pressekonferenz eingeladen.