SÜDLICHES OBERBAYERN. Beinahe täglich warnte das Polizeipräsidium Oberbayern Süd zuletzt vor betrügerischen Anrufen von falschen Polizisten oder Schockanrufen. Leider wurden dennoch wieder zwei ältere Mitbürger Opfer der perfiden Betrüger und übergaben hohe Geldsummen. Gleichzeitig gelang der Polizei jedoch auch die Festnahme einer mutmaßlichen Geldabholerin.

Fall 1 – Bernau am Chiemsee, Lkr. Rosenheim

Eine Seniorin übergab am Mittwoch, 15. März 2023, gegen 15.00 Uhr an einen jungen Mann, der mutmaßlich als Geldabholer für die Betrüger fungierte, 40.000 Euro Bargeld. Der Abholer steckte das Geld in eine Umhängetasche und verschwand. Zwei Stunden später erfuhr die echte Polizei von der Tat über Nachbarn der Geschädigten.

Täterbeschreibung: männlich, ca. 30 Jahre alt, knapp 190 cm groß, schlanke Figur, bekleidet mit schwarzem Anorak, dunkelblauer Hose, trug schwarze Mund-Nase-Maske und führte eine schwarze Umhängetasche mit weißer Aufschrift mit.

Fall 2 – Rosenheim

165.000 Euro übergab ein älterer Rosenheimer am Mittwochnachmittag, 15. März 2023, an einen jungen Mann, der mutmaßlich als Geldabholer fungierte. Stunden zuvor hatte das Opfer einen Anruf bekommen, wonach eine Verwandte einen Unfall verursacht hätte und nun zur Abwendung einer Haft eine Kaution hinterlegen müsse.

Täterbeschreibung: männlich, ca. 27 Jahre alt, ca. 160 cm groß, kurze Haare, schlanke Figur, hatte einen schwarzen Rucksack dabei.

Zeugen, die Hinweise zu den beiden Fällen geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Prien am Chiemsee unter der Telefonnummer (08051) 90570 (Fall 1) oder der Polizeiinspektion Rosenheim unter der Telefonnummer (08031) 2000 (Fall 2) in Verbindung zu setzen.

Festnahme – Weilheim in Oberbayern, Lkr. Weilheim-Schongau

Nach Schockanrufen in Geretsried und Weilheim beteiligten sich am gestrigen Mittwoch, 15. März 2023, zahlreiche Polizeidienststellen an Fahndungsmaßnahmen, die schließlich auch zu einem Erfolg führten. Eine 24-jährige polnische Staatsangehörige wurde gegen 14.00 Uhr in Weilheim festgenommen, nachdem sie kurz zuvor Kontakt zu einem 72-Jährigen aufgenommen hatte, der ihr Geld übergeben sollte. Zu einer Übergabe war es nicht gekommen, stattdessen klickten die Handschellen bei der mutmaßlichen Geldabholerin. Sie wird auf Antrag der Staatsanwaltschaft im Laufe des heutigen Tages dem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt.

Längst sind die Maschen der Betrüger hinlänglich bekannt, dennoch werden leider immer noch vor allem Seniorinnen und Senioren Opfer und verlieren teils horrende Geldsummen. Die Polizei warnt deshalb weiterhin eindringlich und gibt Verhaltenstipps: