Polizeivizepräsident Frank Hellwig: „Das Thema Trickbetrug in all seinen Facetten beschäftigt uns als Polizei seit etlichen Jahren. Auch wenn die vollendeten Taten in diesem Bereich erneut gestiegen sind, so konnten wir auch die Aufklärungs- und Präventionsmaßnahmen steigern. Als Auswirkung unserer neuen Fahndungskonzepte können wir zudem auch immer mehr Festnahmen verzeichnen! So wurden im vergangenen Jahr 25 Personen festgenommen (2021:14), die im Zusammenhang mit der Abholung von Geld und Wertgegenständen von Trickbetrugsopfern stehen. Wir werden definitiv nicht müde, vor den perfiden Maschen der Betrüger zu warnen! Jedes Opfer ist ein Opfer zu viel, denn die Betroffenen werden nicht nur um ihr Hab und Gut gebracht, sondern leiden häufig noch lange unter den psychischen Folgen.“

Einsatzzentrale

Durch die Einsatzzentrale wurden im vergangenen Jahr 107.397 Notrufe entgegengenommen (2021: 110.195), dies bedeutet im Schnitt 294 Notrufe täglich (2021:302). Insgesamt wurden 174.861 Einsätze disponiert (2021: 164.756).

Einsatzbelastung durch Versammlungen und Veranstaltungen

Im Jahr 2022 wurden 2.076 öffentliche Versammlungen registriert (2021: 1.612). Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies einen Anstieg von 464 Versammlungen bzw. 28,8 %.

Gefahrenquelle Alpenraum - Einsatzbelastung Alpiner Einsatzzug

Im Jahr 2022 bewältigte der Alpine Einsatzzug, der sich in die Einsatzgruppen Traunstein, Rosenheim und Weilheim gliedert, 350 Einsätze (2021:277). 47 Menschen verloren bei Unfällen im alpinen Bereich ihr Leben (2021: 55 Todesopfer), verletzt wurden 122 Personen (2021: 85).