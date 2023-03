UNTERALLGÄU / ULM. Am Mittwoch, 15.03.2023, durchsuchten Beamte der Kriminalpolizei Memmingen mit Unterstützungskräften die Wohnungen eines 39-jährigen Beschuldigten in Ulm sowie die Wohnung und einen Feldstadel seines 35-jährigen beschuldigten Bruders im Landkreis Unterallgäu. Dabei fanden sie Marihuana im Kilogrammbereich und eine Aufzuchtanlage.

Beide Brüder stehen im Verdacht Cannabis anzubauen und damit Handel zu betreiben. Die Durchsuchung war im Vorfeld durch den Ermittlungsrichter des Amtsgericht Memmingen angeordnet worden. Im Zuge der Durchsuchungen fanden die Beamten in der Gemeinde im Unterallgäu Marihuana im Kilogrammbereich und eine Aufzuchtanlage mit zahlreichen Cannabispflanzen. Gegen den 35-jährigen Unterallgäuer erhärtete sich somit der Verdacht des Betäubungsmittelhandels und die zuständige Staatsanwaltschaft Memmingen stellte gegen den Mann einen Antrag auf Erlass eines Haftbefehls. Im Rahmen der Vorführung bei der Ermittlungsrichterin des Amtsgerichts Memmingen wurde der Haftbefehl erlassen und der Festgenommene im Anschluss in eine bayerische Justizvollzugsanstalt gebracht. Beim 39-jährigen Bruder stellten die Beamten im Rahmen der Durchsuchung nur eine kleine Menge an Marihuana sicher, so dass sie ihn nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen vor Ort entließen. (KPI Memmingen)