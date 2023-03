0510 – Ohne Führerschein unterwegs

Innenstadt – Am gestrigen Dienstagabend (14.03.2023) verursachte ein 27-Jähriger gegen 22.20 Uhr einen Unfall in der Rosenaustraße und flüchtete. Es wurde niemand verletzt.

Der 27-Jähriger war mit seinem Pkw auf der Rosenaustraße in südliche Richtung unterwegs. Er fuhr dabei in die Kreuzung Pferseer Straße offenbar trotz Rotlicht und Gegenverkehr ein. So kam es zum Zusammenstoß mit einem 58-jährigen Autofahrer. Anschließend flüchtete der 27-Jährige und wurde wenig später von zwei Polizeistreifen gestoppt. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 27-Jährige keine gültige Fahrerlaubnis besaß und unter Drogeneinfluss stand. Zudem nahm er sich den Pkw anscheinend ohne Wissen des Eigentümers.

Am Auto des 58-Jährigen entstand Totalschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen mehrerer Verkehrsdelikte.

0511 – Diebin erwischt

Innenstadt – Am gestrigen Dienstagnachmittag (14.03.2023) entwendete eine 25-Jährige in einem Drogeriemarkt mehrere Parfums.

Ein Mitarbeiter des Drogeriemarktes beobachtete die 25-Jährige, wie sie sich mehrere Parfums im dreistelligen Bereich in die Tasche steckte und informierte die Polizei. Die 25-Jährige war dem Mitarbeiter aus vorherigen Vorfällen bekannt und hatte deshalb bereits Hausverbot.

Bei der Durchsuchung der 25-Jährigen fanden die Beamten ein Einhandmesser und stellten es sicher. Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen eines Diebstahldeliktes.