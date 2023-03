SCHWANDORF, LKR. SCHWANDORF. Mitte Dezember 2022 versuchten drei Unbekannte einen jungen Mann auszurauben. Die Kriminalpolizei Amberg ermittelt nun gegen drei Tatverdächtige.

Am Samstag, 17. Dezember 2022, gegen 5 Uhr war ein 28-Jähriger nach dem Feiern zu Fuß in der Augustinstraße in Schwandorf unterwegs. Im Hof eines Mehrfamilienhauses sei er von drei noch unbekannten Täter attackiert, zu Boden gebracht und nach Wertsachen durchsucht worden. Ein aufmerksamer Zeuge bemerkte dies und sprach die Täter laut an, die daraufhin ohne Beute die Flucht ergriffen.

Die Kriminalpolizeiinspektion Amberg nahm damals Ermittlungen wegen des Verdachts des versuchten Raubes und der Körperverletzung auf.

Mitte Januar 2023 erkannte der Geschädigte einen drei mutmaßlichen Täter wieder und verständigte die Polizei. Es handelt sich um einen mittlerweile 20-jährigen Tatverdächtigen aus Schwandorf. Im Zuge der weiteren Ermittlungen konnten zwei weitere Tatverdächtige identifiziert werden. Vor wenigen Tagen wurden Durchsuchungsbeschlüsse vollzogen und die Ermittlungen auch gegen die beiden 18- und 20-jährigen Schwandorfer aufgenommen. Die Aufklärungsarbeit der Amberger Kriminalpolizei dauert an.