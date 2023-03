NEUSTADT B. COBURG, LKR. COBURG. Wie bereits berichtet, kam es in der Nacht zum Montag, den 6. März 2023, im Hinterhof eines Wohnanwesens in der Coburger Straße in Neustadt bei Coburg zu einem Fahrzeugbrand. Nun stellte sich ein Tatverdächtiger der Polizei.

Am Dienstag meldete sich ein 30-Jähriger bei der Polizei. Er gab an, das Fahrzeug vorsätzlich in Brand gesetzt zu haben. Die näheren Umstände sind Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizei Coburg. Der Tatverdächtige muss sich nun strafrechtlich verantworten.