Kriminalitätsbelastung

Ebenso wie die Zahl der bereinigten Straftaten stieg im Jahr 2022 auch die bereinigte Häufigkeitszahl in Nordschwaben, also die Anzahl bereinigter Straftaten pro 100.000 Einwohner. So erhöhte sich der Häufigkeitswert im Vergleich zum Vorjahr um +9,4% auf 3.916 (2021: 3.579). Im 10-Jahres-Vergleich ist er dagegen um 18,2% gesunken.

Das ist die niedrigste Kriminalitätsbelastung seit zehn Jahren mit Ausnahme des Jahres 2021.

„Wir haben damit erneut ein besseres Ergebnis als im hervorragenden gesamtbayerischen Durchschnitt erzielt.“

so Wilhelm

Aufklärungsquote

Die bereinigte Aufklärungsquote ist um 1,9 Prozentpunkte auf 69,9% gesunken, lag jedoch mit 4,6 Prozentpunkten deutlich über dem bayernweiten Durchschnitt und ist ein beeindruckender Gradmesser unserer überaus erfolgreichen Ermittlungsarbeit.

Rückblick auf 2022

Die nordschwäbische Polizei war auch im Jahr 2022 in vielerlei Hinsicht gefordert. Neben alltäglichen Polizeieinsätzen beschäftigten uns insbesondere der G7-Gipfel in Elmau, die Kanu-WM in Augsburg, das Thema Klimaschutz in all seinen Facetten, der russische Angriffskrieg auf die Ukraine und die unsichere Energieversorgungslage.

„Wir haben uns auch im letzten Jahr den vielfältigen Herausforderungen zum Wohle der Menschen in unserem Schutzbereich gestellt. Dafür spreche ich allen Kolleginnen und Kollegen meinen Dank aus!“ so Wilhelm.

Neben einer hohen objektiven Sicherheit lag unser Fokus auch im Jahr 2022 auf dem Sicherheitsempfinden unserer Bürgerinnen und Bürger. Um das Vertrauen der Menschen in ihre Polizei weiter zu stärken und damit das Sicherheitsempfinden zu erhöhen, forcierten wir zielgerichtete Präsenz- und Kontaktmaßnamen im Rahmen unseres Konzepts „Sicherheit im öffentlichen Raum“. Unsere Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten sorgten deshalb zunehmend mit dem Fahrrad sowie zu Fuß für Sicherheit – bürgernah und jederzeit ansprechbar.

Mit Blick auf die Sicherheitslage bilanzierte Polizeipräsident Martin Wilhelm:

„In Nordschwaben leben, heißt sicher leben.“

Nähere Informationen zur Kriminalstatistik, insbesondere auch zu den Entwicklungen in den Regionen, sind im aktuellen Sicherheitsbericht 2022 zu finden, der hier abrufbar ist.