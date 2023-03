Thomas Reubelt ab April neuer Dienststellenleiter

Der bisherige Dienststellenleiter der Polizeistation Bad Königshofen, Thomas Reubelt, rückt nun an die Spitze der Polizeiinspektion und wird ab 01. April die Geschicke der Dienststelle leiten. Die Karriere des neuen Polizeichefs hat mit seiner Einstellung im Jahr 1991 bei der Bereitschaftspolizei begonnen. Nach seiner Ausbildung und der anschließenden Verwendung als Einsatzbeamter in einer Hundertschaft in Nürnberg führte sein Weg über Aschaffenburg zur damaligen Polizeiinspektion Würzburg-West wieder zurück nach Unterfranken. Aufgrund seiner überdurchschnittlichen Leistungen studierte Thomas Reubelt ab September 2001 an der damaligen Beamtenfachhochschule in Sulzbach-Rosenberg. Nach seinem erfolgreichen Studium leistete er bei verschieden Dienststellen, wie z. B. den Polizeiinspektionen Mellrichstadt, Bad Neustadt, Schweinfurt Dienst in verschiedenen Funktionen. Seit Mai 2018 ist Thomas Reubelt Stationsleiter in Bad Königshofen.



Seine Philosophie brachte Thomas Reubelt deutlich zum Ausdruck:



„Im Mittelpunkt unserer polizeilichen Arbeit stehen Sie! - die Menschen hier in der Region. Deshalb wende ich mich mit einem Wunsch, einer Bitte und einem Angebot zugleich an Sie. Ich wünsche mir von unseren Bürgerinnen und Bürgern ein solides Maß an gesellschaftlicher Mitverantwortung und Zivilcourage und bitte natürlich auch um Verständnis für unsere polizeiliche Arbeit.“

(Polizeihauptkommissar Thomas Reubelt)



Feierstunde im Rathaus der Stadt Ostheim v.d. Rhön

Neben den genannten Hauptprotagonisten und dem unterfränkischen Polizeipräsidenten Detlev Tolle und Polizeivizepräsidenten Robert Fuchs nahmen auch zahlreiche Ehrengäste, u.a. der stellvertretende Landrat des Landkreises Rhön-Grabfeld, Herr Josef Demar, zahlreiche Bürgermeister aus der Region sowie Leiter und Vertreter von Justiz und Blaulichtorganisationen teil. Musikalisch wurde die Feierstunde vom Bleicheinsatzkommando der unterfränkischen Polizei begleitet.