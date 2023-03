WEIDHAUSEN B.COBURG, LKR. COBURG. Wie bereits berichtet, entwendeten Unbekannte am Freitagabend, den 10. März 2023, bei einem Einbruch in ein Firmengebäude in Rödental einen weißen Mercedes Sprinter. Das Fahrzeug konnte nun aufgefunden und sichergestellt werden.

In der Nacht zum Mittwoch, den 15. März 2023, stellte eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Neustadt bei Coburg den gestohlenen Sprinter im Rahmen der Streife fest. Das Fahrzeug war auf dem Gelände der Waschanlage im Gewerbepark zwischen Weidhausen bei Coburg und Sonnefeld geparkt. An dem Mercedes Sprinter waren ukrainische Kennzeichen angebracht und die unbekannten Täter hatten versucht, das Firmenlogo mit weißer Sprühfarbe zu überdecken. Die Polizei stellte das Fahrzeug sicher. Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen übernommen.

Zeugen, die verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge im Bereich des Gewerbeparks von Weidhausen bei Coburg gesehen haben oder sachdienliche Angaben, zu dem Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Coburg unter der Tel.-Nr. 09561/645-0 zu melden.