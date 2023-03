Verkehrsprojekt „Mein schnelles Fahrrad“ auch im Jahr 2023 - Kurse der Polizei in Obernburg und Aschaffenburg

ASCHAFFENBURG U. LKR. MILTENBERG. Das erfolgreiche Verkehrsprojekt „Mein schnelles Fahrrad“ rund um das Thema „Radfahrende 50+ auf Pedelecs“ erfährt auch im Jahr 2023 eine Neuauflage. Neben der Polizeiinspektion Aschaffenburg bieten auch die Dienststellen in Obernburg und Miltenberg in einer Kooperation wieder Kurse an.

Die Teams der Jugendverkehrsschulen bieten an den Standorten in Aschaffenburg und Obernburg der Zielgruppe „Radfahrende 50+“ an, den Umgang mit ihren Pedelecs im Verkehrsgarten zu üben. Die Obernburger und Miltenberger Polizei haben sich hierfür mit zahlreichen Terminen zusammengeschlossen, um Landkreisbewohner aus dem Raum Miltenberg ebenfalls Zugang zu den Schulungen zu ermöglichen. Tipps, Tricks und natürlich praktische Übungen sollen den Kursteilnehmern Sicherheit für den Alltag geben. Auf die Besonderheiten, wie das Geschwindigkeits- und Bremsverhalten der Räder, wird im Laufe der kostenfreien Veranstaltung ebenso eingegangen, wie auch auf allgemeine Themen rund um das Radfahren.

Die Trainings finden zum einen in der Jugendverkehrsschule auf dem Übungsplatz der Gebietsverkehrswacht Obernburg, neben der Mittelschule (Oberer Neuer Weg 41) statt. In Aschaffenburg wird in der Jugendverkehrsschule in der Kleinen Schönbuschallee, neben dem Stadion am Schönbusch, trainiert.



Termine in Obernburg (jeweils von 10-12 Uhr):

Mittwoch, 19. April 2023

Sonntag, 23. April 2023

Mittwoch, 17. Mai 2023

Freitag, 02. Juni 2023

Sonntag, 18. Juni 2023

Sonntag, 02. Juli 2023

Donnerstag, 27. Juli 2023

Donnerstag, 10. August 2023

Termine in Aschaffenburg (jeweils von 10-12 Uhr)

Sonntag, 23. April 2023

Sonntag, 21. Mai 2023

Sonntag, 25. Juni 2023

Sonntag, 16. Juli 2023

Sonntag, 30. Juli 2023

Zur Teilnahme werden ein eigenes Pedelec sowie der eigene Fahrradhelm benötigt. Anmeldungen bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter 06021/98677 entgegengenommen. Wer einen der Kurse in Obernburg besuchen möchte, kann sich mit Name und Telefonnummer per Email unter pp-ufr.obernburg.pi@polizei.bayern.de anmelden.