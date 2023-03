436. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Motorradfahrer; eine Person schwer verletzt – Laim

Am Dienstag, 14.03.2023, gegen 07:15 Uhr, fuhr ein 40-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Hyundai Pkw auf der Fürstenrieder Straße stadteinwärts.

Zeitgleich fuhr ein 50-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München mit einem Piaggio Kraftrad links neben dem 40-Jährigen auf der Fürstenrieder Straße.

Als der 40-Jährige auf die linke Spur wechselte, kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Hierbei stürzte der Motorradfahrer auf die Fahrbahn und verletzte sich schwer. Er kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt.

An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Münchner Verkehrspolizei. Diese dauerte ca. eine Stunde. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde auch zweitweise die Fürstenrieder Straße gesperrt und der Verkehr abgeleitet. Es kam hier zu mäßigen Verkehrsbehinderungen.

437. Verkehrsunfall zwischen Fahrrad und Pkw; eine Person schwer verletzt – Bogenhausen

Am Dienstag, 14.03.2023, gegen 16:40 Uhr, fuhr ein 19-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Miesbach mit einem Fahrrad auf der Innstraße stadtauswärts. An der Kreuzung zur Ebersberger Straße wollte er geradeaus weiter auf der Innstraße fahren.

Zeitgleich fuhr ein 57-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Freising mit einem VW Pkw auf der Ebersberger Straße von der Röntgenstraße kommend in Richtung Innstraße. An der Kreuzung wollte er weiter geradeaus auf der Ebersberger Straße bleiben.

Beide Straßen befinden sich in einer Zone 30 und die Vorfahrt ist durch „Rechts vor Links“ geregelt.

Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der 19-jährige Radfahrer stürzte und wurde schwer verletzt. Er kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

438. Kontrolle eines alkoholisierten Taxifahrers – Bogenhausen

Am Sonntag, 12.03.2023, gegen 13:40 Uhr, fiel einer Zivilstreife der Münchner Verkehrspolizei ein Mercedes Taxi ohne Fahrgast auf, welches mit überhöhter Geschwindigkeit auf der Effnerstraße in südliche Richtung fuhr.

Die Polizeibeamten, deren ziviles Dienstfahrzeug mit einem Videomesssystem ausgerüstet war, konnten bei erlaubten 60km/h eine Geschwindigkeit von 81km/h feststellen. Zudem bemerkten die Beamten bei der Fahrweise „leichte Schlangenlinien“.

Bei der anschließenden Anhaltung wurde festgestellt, dass der 61-jährige Taxifahrer mit Wohnsitz in München erheblich alkoholisiert war.

Nach erfolgter Blutentnahme wurde der 61-Jährige entlassen. Sowohl sein Führerschein, als auch der Führerschein zur Personenbeförderung wurden sichergestellt.

Gegen den 61-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die Ermittlungen übernommen.

439. Person lässt Pferde frei – Sauerlach

Am Mittwoch, 15.03.2023, gegen 01:10 Uhr, meldete sich eine 55-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis München beim Polizeinotruf 110 und teilte mit, dass sie soeben 30 Pferde aus den Stallungen eines Pferdehofes in Sauerlach freigelassen hat. Einen Grund für ihr Handeln konnte sie nicht nennen.

Da sich in der Nähe des Pferdehofes eine Staatsstraße befindet und man aufgrund der Dunkelheit eine Gefährdung von Verkehrsteilnehmern und der Pferde vermeiden wollte, wurden mehrere Streifen der Münchner Polizei zum Einsatzort geschickt. Zeitgleich wurde durch die Polizei eine Verkehrswarnmeldung veranlasst.

Vor Ort konnte von Beamten eine der Pferdebesitzerinnen angetroffen werden. Entgegen der ersten Aussage, dass 30 Pferde aus den Stallungen freigelassen wurden gab diese an, dass sich lediglich vier Pferde vom Hof entfernt haben. Alle anderen Pferde befanden sich noch in den Stallungen.

Die vier Pferde konnten nach kurzer Zeit durch Polizeikräfte eingefangen werden. In unmittelbarer Nähe des Pferdehofes konnte ebenso die 55-jährige Anruferin angetroffen werden. Die 55-Jährige konnte keine schlüssigen Angaben über ihr Handeln machen, vielmehr wirkte sie bei den durchgeführten polizeilichen Maßnahmen auf die Beamten psychisch auffällig. Die 55-Jährige wurde anschließend durch die Polizei aufgrund einer Gefährdung für andere in einem Krankenhaus mit psychiatrischer Betreuung untergebracht.

Eines der Pferde hatte sich bei dieser Aktion eine Verletzung am Huf zugezogen.

Gegen die 55-Jährige wird wegen Hausfriedensbruch ermittelt.

440. Trickdiebstahl durch falsche Handwerker – Feldkirchen

Am Dienstag, 14.03.2023, gegen 11:00 Uhr, klingelten zwei bislang unbekannte Männer in einem Mehrfamilienhaus an der Wohnung einer über 70-Jährigen mit Wohnsitz im Landkreis München. Sie gaben vor, bei Arbeiten auf der Straße eine Leitung beschädigt zu haben und müssten nun den Wasserdruck in der Wohnung überprüfen.

Zusammen mit der über 70-Jährigen begab einer der Männer in ihr Badezimmer. Den zweiten Mann hatte die Seniorin während der fingierten Überprüfungsaktion nicht im Blick. Nach dieser vermeintlichen Überprüfung verließen die Täter die Wohnung der Seniorin in unbekannte Richtung.

Erst einige Zeit später fiel der über 70-Jährigen auf, dass ihr seit dem Besuch der angeblichen Handwerker mehrere Schmuckstücke entwendet wurden. Der Wert der Schmuckstücke liegt bei mehreren Tausend Euro. Sie erstattete daraufhin Anzeige bei einer Polizeiinspektion.

Das Kommissariat 65 (Trickdiebstahl) hat die Ermittlungen übernommen.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

Männlich, ca. 175-180 cm groß, sprach hochdeutsch, südeuropäische Erscheinung, rundliches Gesicht, hellhäutig, kurze, schwarze Haare, dunkle Augen; bekleidet mit weißer Hose und Jacke, schwarzer Aufdruck mit Rot (ähnlich dem Markenzeichen von einer bekannten Firma von Berufsbekleidung)

Täter 2:

Männlich; dunkel gekleidet (näheres nicht bekannt)

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Wittelsbacherstraße, Ludwigstraße, Theresienstraße und Münchner Straße (Feldkirchen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 65 Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

441. Verkehrsunfall unter Drogeneinfluss; eine Person verletzt – Ramersdorf

Am Dienstag, 14.03.2023, gegen 01:30 Uhr, fuhr ein 27-jähriger Deutscher ohne festen Wohnsitz mit einem Miet-Pkw, VW die Bad-Schachener-Straße stadteinwärts. In dem Pkw befanden sich noch drei weitere Fahrzeuginsassen. Eine Streife der Münchner Polizei wollte den Pkw kontrollieren.

Daraufhin fuhr der Pkw mit überhöhter Geschwindigkeit in die Melusinenstraße. Anschließend befuhr er die Führichstraße stadtauswärts. Plötzlich öffnete der 27-Jährige die Fahrertür, sprang aus dem Pkw und flüchtete. Der führerlose Pkw kollidierte anschließend mit der Hauswand eines Mehrfamilienhauses in der Führichstraße. Mehrere Airbags öffneten sich hierbei.

Bei den Insassen des Pkws handelt es sich um eine 15-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis Oberallgäu, eine weitere 15-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis Fürstenfeldbruck und eine 17-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis München, die sich dabei leicht verletzte.

Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen wurde der flüchtige 27-Jährige von einer Streife kurz danach in der Nähe erkannt und vorläufig festgenommen. Der 27-jährige Fahrzeugführer stand sichtbar unter Einfluss von Drogen und führte zudem eine geringe Menge Betäubungsmittel mit sich.

Weitere Ermittlungen vor Ort ergaben, dass gegen den 27-Jähriger ein Haftbefehl u.a. wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz besteht. Zudem konnte dieser keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Der 27-Jährige wurde der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt und wird dem Ermittlungsrichter vorgeführt.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

442. Terminhinweis:

Pressekonferenz zur Veröffentlichung der Polizeilichen Kriminalstatistik 2022 der Münchner Polizei

Münchens Polizeipräsident Thomas Hampel stellt am kommenden Freitag im Rahmen einer Pressekonferenz die Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) 2022 des Polizeipräsidiums München vor.

Der Termin findet am

Freitag, 17.03.2023 - 11:30 Uhr

im Medienzentrum des Polizeipräsidiums München statt. Der Redner steht im Anschluss für Originaltöne (O-Töne) zur Verfügung.

Alle Medienvertreter sind herzlich zu dieser Pressekonferenz eingeladen.