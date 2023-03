LEUPOLDSGRÜN, LKR. HOF. Am Dienstag versuchte ein unbekannter Mann einen Geldautomaten aufzuhebeln. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen.

Am Dienstagabend betrat der Mann eine Bankfiliale an der Konradsreuther Straße in Leupoldsgrün. Mittels einer Brechstange versuchte er den dortigen Geldautomaten zu öffnen. Durch das laute Treiben des Mannes wurden Anwohner auf die Tat aufmerksam und riefen den Notruf. Der Mann flüchtete noch währenddessen unerkannt über die Konradsreuther Straße. Am Geldautomat entstand ein Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich.

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

Männlich

Zirka 25 Jahre alt

Etwa 175 Zentimeter groß

Schlanke Statur

Dunkle Kleidung und Handschuhe

Führte eine Brechstange mit

Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr.: 09281/704-0 bei der Kriminalpolizei Hof zu melden.