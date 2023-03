Tödlicher Arbeitsunfall auf Baustelle

WOLFRATSHAUSEN, LKR. BAD TÖLZ-WOLFRATSHAUSEN. Tödliche Verletzungen erlitt ein Arbeiter (24) am Dienstag, 14. März 2023, bei einem Betriebsunfall auf einer Baustelle in Wolfratshausen. Der Mann wurde von einem umherschwenkenden Betonteil getroffen.

Am Dienstagnachmittag (14.03.2023) gegen 16.00 Uhr waren Arbeiter in der Föhrenwaldstraße in Wolfratshausen mit dem Setzen von Betonringen an einem Abwasserkanal beschäftigt. Ein Betonring hing dabei am Ausleger eines 20-Tonnen-Baggers. Als der Bagger beim Rückwärtsfahren mit einem Rad in einem Loch einsackte, geriet der Betonring am Ausleger unkontrolliert in Bewegung und traf einen nahestehenden Arbeiter. Der 24-Jährige erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass er trotz Reanimationsversuchen noch an der Unfallstelle verstarb.

Beamte des Weilheimer Kriminaldauerdienstes (KDD) und der Spurensicherung übernahmen an der Unfallstelle die Ermittlungen in dem Fall. Auf Weisung der zuständigen Staatsanwaltschaft München II wurde von der Kripo ein Sachverständiger hinzugezogen, der die Ermittler bei den Untersuchungen gutachterlich unterstützt. Ebenso wird die zuständige Berufsgenossenschaft mit eingebunden. Gegen den Fahrer des Baggers wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung ermittelt.