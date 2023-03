0505 – Trickbetrug

Aichach - Am 13.03.23, gegen 10:15 Uhr, sprach ein bislang unbekannter Täter einen 81-jährigen Mann in der Essiggasse an und gab sich als angeblich guter Bekannter aus. Der Täter gab vor, dem Senior aus alter Verbundenheit mehrere mitgeführte Jacken schenken zu wollen. Im weiteren Gesprächsverlauf forderte der Täter allerdings als Gegenleistung einen Tankvorschuss für sich. Dem Unbekannten gelang es durch geschickte Gesprächsführung den Geschädigten dazu zu bewegen mehrere hundert Euro bei einem nahegelegenen Bankautomaten am Stadtplatz abzuheben und diese zu übergeben. Anschließend händigte der Täter tatsächlich sechs wertlose Jacken an den Geschädigten aus und entfernte sich mit einem Pkw in unbekannte Richtung.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 60 Jahre, ca. 170 cm, schlanke Statur, kurze graumelierte Haare, sprach deutsch mit italienischem Akzent,

hatte auffällige Luftröhrennarbe unterhalb des Kehlkopfs

Hinweise erbittet die PI Aichach unter der Telefonnummer 08251/8989-0.

0506 - Sachbeschädigung durch Graffiti

Königsbrunn - Im Zeitraum zwischen dem 10.03.2023, 18:00 Uhr und dem 13.03.2023, 06:00 Uhr, kam es in Königsbrunn zu zwei Fällen der Sachbeschädigung durch Graffiti.

In der Schwabenstraße 35 wurde die Außenfassade der Realschule, sowie eine Glastüre und ein Garagentor beschmiert.

In der Baustelle der Bürgermeister-Wohlfarth-Straße wurden Baumaschinen und Container beschmiert.

In beiden Fällen wurden jeweils die Schriftzüge „IIB“, „H2O“ und „ICE“ angebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt ca. 1.000 Euro geschätzt.

Wer verdächtige Personen wahrgenommen hat, oder sonstige sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bobingen unter der Telefonnummer 08234/9606-0 zu melden.

0507 – Brandfall

Buttenwiesen - Polizei und Feuerwehr wurden am 13.03.2023 gegen 06:15 Uhr in den Buttewiesener Ortsteil Unterthürheim gerufen. Dort war es in einer landwirtschaftlichen Halle in der Straße „Herrenberg“ zu einer starken Rauchentwicklung gekommen. Auf einem in der Halle abgestellten Anhänger hatten aufgeladene Holzhackschnitzel Feuer gefangen. Der Anhänger wurde von einem Anwohner ins Freie geschoben, sodass das brennende Hackgut abgeladen werden konnten. Das Feuer wurde durch die Feuerwehr gelöscht.

Die Lagerhalle und der Anhänger blieben unversehrt, die Schadenshöhe an den verbrannten Hackschnitzeln beläuft sich auf rund 1.000 Euro. Als Brandursache wird derzeit von Selbstentzündung ausgegangen.

0508 - Gefährliche Körperverletzung

Dillingen - Wie der Polizei erst jetzt bekannt wurde, versprühte ein 16-jähriger Schüler am Freitag (10.03.2023) gegen 12.00 Uhr ein Tierabwehrspray in einem Klassenzimmer. Dadurch erlitten mehrere Mitschüler und eine Lehrkraft Augen- und Atemwegsreizungen.

Die Polizei stellte das Tierabwehrspray bei dem 16-Jährigen gestern sicher und ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung.