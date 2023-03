EGING AM SEE (LKR. PASSAU). Im Rahmen einer Kontrolle eines Fernreisebusses konnten Beamte der Grenzpolizeiinspektion Passau gestern bei einem Fahrgast Rauschgift auffinden, außerdem wies er sich mit gefälschten Dokumenten aus. Gegen den Mann wurde zwischenzeitlich Haftbefehl erlassen.

Am 13.03.2023, gegen 07:30 Uhr, haben Beamte der Grenzpolizeiinspektion Passau einen Reisebus kontrolliert, der auf der A3 in Richtung Österreich unterwegs war. Bei einem 24-Jährigen konnte rund 390 Gramm Kokain und ein Messer aufgefunden werden. Außerdem stellten die Beamten fest, dass sich der 24-Jährige mit gefälschten Dokumenten ausgewiesen hatte, seine tatsächlichen Personalien konnten ermittelt werden. Der Mann wurde vorläufig festgenommen.

Die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat in Zusammenarbeit mit der sachleitenden Staatsanwaltschaft Passau die weiteren Ermittlungen übernommen. Der 24-Jährige wurde heute (14.03.2023) in eine Justizvollzugsanstalt verbracht, nachdem eine Ermittlungsrichterin am Amtsgericht Passau auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl erlassen hat.

