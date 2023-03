Fahndungserfolg der Grenzpolizeistation Pfronten

Pfronten/München – 26 Kilogramm Kokain mit einem Verkaufswert im Millionenbereich konnten Beamte der Grenzpolizeistation (GPS) Pfronten am 10.03.2023 in einem VW Sharan sicherstellen. Die Drogen waren in einem professionell eingebrachten Schmugglerversteck im Bereich des Kofferraums untergebracht. Der 35-jährige rumänische Fahrer sowie sein Sohn wurden vorläufig festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kempten wurden beide Beschuldigte dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete.

Der Fahrer war am Freitag, den 10.03.2023 gemeinsam mit seinem Sohn auf der Bundesstraße 17 in Füssen in der Nähe des alten Grenzübergangs Ziegelwies unterwegs, als er von Beamten kontrolliert wurde. Im Rahmen der verdachtsunabhängigen Verkehrskontrolle konnten Unstimmigkeiten am Fahrzeug festgestellt werden, bei einer genaueren Untersuchung entdeckten die Beamten dann das eingebrachte Schmugglerversteck. Darin befanden sich die 26 Kilogramm Kokain, aufgeteilt in mehrere Pakete.

Das Fahrzeug sowie die transportierten Drogen wurden sichergestellt und werden nun kriminaltechnisch untersucht.

Die Gemeinsame Ermittlungsgruppe Rauschgift Südbayern (GER Südbayern) des Bayerischen Landeskriminalamtes und des Zollfahndungsamts München übernahm unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Kempten die weiteren Ermittlungen.