Ingolstadt und Bayreuth; Am 14. Januar diesen Jahres wurde ein Pkw Audi im Ingolstädter Stadtteil Zuchering entwendet. Wenige Stunden später sollte das Fahrzeug im oberfränkischen Bayreuth einer routinemäßigen, verdachtsunabhängigen Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der Fahrer flüchtete vor der Polizei, konnte jedoch wenig später festgenommen werden. Im Umfeld des Abstellortes wurde ein zweiter Tatverdächtiger durch Polizeikräfte festgenommen. Im Rahmen der polizeilichen Aufnahme wurde bekannt, dass es sich bei dem Fahrzeug um das in Ingolstadt entwendete Exemplar handelte. Das gestohlene Fahrzeug wurde stark beschädigt, es entstand Sachschaden in niedriger fünfstelliger Höhe.

Durch umfangreiche Ermittlungen der Kriminalpolizei Ingolstadt, der Kriminalpolizei mit Zentralaufgaben Bayreuth und weiterer beteiligter Stellen konnten den beiden Pkw-Dieben mehrere ähnlich gelagerte Delikte in den vergangenen Monaten zur Last gelegt werden.

In der Nacht vom 20. auf 21. September 2022 wurde, wie berichtet, ein Pkw Audi A4 in Hepberg, Landkreis Eichstätt, gestohlen. Die damals unbekannten Täter verursachten auf der A9 bei Greding einen Verkehrsunfall, flüchteten von der Unfallstelle und ließen das erheblich beschädigte Fahrzeug stehen.

Mehr als zwei Wochen später, am 9. Oktober, wurde ein Audi Q7 in Kösching gestohlen. Das Fahrzeug mit einem Zeitwert von rund 40.000 Euro konnte bis dato nicht ausfindig gemacht werden. Durch Zeugenbeobachtungen und Videoaufzeichnungen konnten die Ermittler der Kriminalpolizei auch diese Tat den beiden polnischen Staatsangehörigen anlasten.

Des Weiteren ergaben die Ermittlungen der Kriminalpolizei Ingolstadt, dass die beiden Festgenommenen für mehrere versuchte Pkw-Diebstähle im Stadtgebiet Ingolstadt sowie in den Landkreisen Eichstätt und Pfaffenhofen verantwortlich sind.

Die beiden 26 und 33 Jahre alten polnischen Staatsangehörigen befinden sich in Untersuchungshaft. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen schweren Bandendiebstahls und prüft, ob Verbindungen zu weiteren Pkw-Diebstählen bestehen.