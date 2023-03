In der Zeit vom Samstag, 11.03.2023, auf Montag, 13.03.2023, verschafften sich bislang Unbekannte unbefugt Zutritt zur Zulassungsstelle der Stadt Regensburg in der Johann-Hösl-Straße und durchwühlten mehrere Büroräume. Sie versuchten ein Wertbehältnis zu öffnen, scheiterten aber daran. Über einen Beuteschaden liegen derzeit noch keine Erkenntnisse seitens der Behörde vor. Im Anschluss drangen sie in die Räume eines angrenzenden Kennzeichenherstellers ein und entwendeten dort einen Wertbehälter. Auch hier konnte die Höhe des Diebesgutes durch den Geschädigten noch nicht genau benannt werden. Durch die beiden Einbrüche entstand enormer Sachschaden, welcher bei einer mittleren vierstelligen Summe liegt.

Die Kriminalpolizei Regensburg übernahm die Ermittlungen und sicherte vor Ort die Spuren. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 0941/506-2888 entgegengenommen.