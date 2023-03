427. Verkehrsunfall zwischen Motorrad und Linienbus; eine Person verletzt – Ismaning

Am Montag, 13.03.2023, gegen 19:30 Uhr, fuhr ein 33-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München mit einem Yamaha Kraftrad auf der Münchner Straße.

Zur gleichen Zeit fuhr ein Linienbus auf der Münchner Straße in entgegengesetzter Richtung und passierte den dortigen Kreisverkehr.

Kurz vor dem Kreisverkehr verlor der 33-Jährige die Kontrolle über sein Kraftrad und geriet auf die Gegenfahrbahn. Hier kollidierte er frontal mit dem Linienbus, welcher gerade den Kreisverkehr verließ.

Der 33-Jährige wurde verletzt und kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus.

Das Motorrad als auch der Linienbus wurden stark beschädigt. Während der Unfallaufnahme kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

428. Brandstiftung an Kleinkraftrad – Moosach

Am Montag, 13.03.2023, gegen 19.35 Uhr, meldete sich ein Passant beim Polizeinotruf 110 und teilte einen Brand eines auf dem Gehweg abgestellten Motorrollers mit. Durch die eintreffenden Streifen der Münchner Polizei sowie die alarmierte Feuerwehr wurde ein Kleinkraftrad, welches im vorderen Bereich völlig ausbrannte, festgestellt.

Der Brand konnte durch die Münchner Feuerwehr gelöscht werden. Am Kleinkraftrad entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro.

Das Kommissariat 13 (Branddelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Das Kommissariat 13 geht derzeit davon aus, dass das Kleinkraftrad vorsätzlich angezündet wurde.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Karlingerstraße (Moosach) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 13, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

429. Wohnungsbrand mit hohem Sachschaden – Gräfelfing

Am Freitag, 10.03.2023, gegen 14:25 Uhr, wurde über dem Notruf ein Brand in einer Wohnung in Gräfelfing gemeldet. Die Wohnung im ausgebauten Dachgeschoss eines zweistöckigen Hauses geriet auf zunächst unbekannte Weise in Brand.

Das Feuer weitete sich rasch auf den Dachstuhl aus, der ebenfalls vollständig ausbrannte. Zusammen mit den Kräften der Freiwilligen Feuerwehr und den eingesetzten Polizeibeamten gelang es, insgesamt fünf Personen aus dem Gefahrenbereich ins Freie zu verbringen. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden.

Als Brandursächlich wird nach den ersten Ermittlungen der Brandfahnder der Münchner Kriminalpolizei das Vorliegen eines technischen Defektes eines elektrischen Geräts in der Dachgeschosswohnung angenommen. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Einhunderttausend Euro. Personen wurden nicht verletzt.

Das Kommissariat 13 (Branddelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

430. Wohnungseinbruch – Neuperlach

Im Zeitraum von Montag, 13.03.2023, 01:00 Uhr bis 09:00 Uhr, gelangten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter in die Räumlichkeiten einer Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus in Neuperlach. In der Folge entwendeten der oder die Täter Bargeld und Schmuck im Wert von über Tausend Euro und entfernten sich danach unerkannt vom Tatort.

Aufgrund dessen, dass ein Zweitschlüssel in einem als Kieselstein getarnten Schlüsseltresor unter dem Balkon im dortigen Kiesbett versteckt war, ist davon auszugehen, dass die Täter sich mit dem Zweitschlüssel Zugang zur Wohnung verschafft hatten.

Das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum Bereich Staudingerstraße und Adolf-Baeyer-Straße (Neuperlach) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Hinweis Ihrer Münchner Polizei:

Schon mit einfachsten Vorsichtsmaßnahmen können Sie das Risiko eines Einbruchs in Ihre Wohnung vermindern. Verschließen Sie alle Wohn- und Eingangstüren sowie alle Fenster (auch gekippte Fenster sind für Einbrecher oft in wenigen Sekunden zu öffnen)!

Verstecken Sie niemals ihren Wohnungsschlüssel (beinahe alle Verstecke wie im Blumenkübel oder unter der Fußmatte sind dem Einbrecher bekannt)!

Während längeren Abwesenheiten (z.B. Urlaub, Geschäftsreise) sind Hinweise, die dem Einbrecher verraten, dass ihre Wohnung zurzeit nicht bewohnt wird, unbedingt zu vermeiden (z.B. geschlossene Jalousien zu jeder Tages- und Nachtzeit oder nicht geleerte Briefkästen)!

Weitere wichtige Hinweise finden Sie in unseren polizeilichen Informationsbroschüren und im Internet unter www.polizei-beratung.de.

431. Festnahme aufgrund mehrerer Waffendelikte nach einem Schuss aus einem Dachfenster – Untermenzing

Am Montag, 13.03.2023, gegen 18:50 Uhr, konnte ein 56-Jähriger mit Wohnsitz in München, bei einem Nachbarhaus beobachten, wie ein junger Mann mit einer Schreckschusswaffe aus dem dortigen Dachfenster schoss. Der 56-Jährige verständigte daraufhin den Polizeinotruf. Sofort wurden über fünf Streifen zur Einsatzörtlichkeit geschickt, um die Situation zu klären.

In der Wohnung befanden sich eine 40-Jährige sowie ein 15-Jähriger Angehöriger von ihr. Da durch die Beamten ein starker Marihuanageruch wahrgenommen wurde, wurde durch die Staatsanwaltschaft ein Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung erwirkt.

Im Zimmer des Jugendlichen wurden mehrere Betäubungsmittelutensilien wie eine Feinwaage und Druckverschlusstüten aufgefunden. Zudem wurde eine Vielzahl an Waffen aufgefunden und sichergestellt. Es handelte sich hierbei um diverse teilweise verbotene Messer, Schlagstöcke, einen Schlagring, eine Wurfaxt sowie Schreckschusswaffen. Zudem konnte in der Küche der Wohnung eine geringe Menge Marihuana aufgefunden werden.

Beide wurden vorläufig festgenommen und nach erfolgter Sachbearbeitung wieder entlassen. Beide wurden wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz angezeigt. Der 15-Jährige erhielt zusätzlich eine Anzeige wegen Verstößen gegen das Waffengesetz.

Die Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 25 (Waffendelikte).

432. Einbruch in ein Firmengelände – Kirchheim b. München

Am Sonntag, 12.03.2023, stellte ein Mitarbeiter einer Firma in Kirchheim fest, dass in die Produktionsräume der Firma eingebrochen worden waren. Hierzu schlugen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ein Fenster ein. Aus der Werkstatt und der Fertigungshalle wurden diverse hochwertige Werkzeuge in einem Gesamtwert von mehreren Zehntausend Euro entwendet.

Die Täter konnten sich unerkannt mitsamt der Tatbeute vom Tatort entfernen.

Das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Ammerthalstraße und Klausnerring (Kirchheim b. München) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

433. Größerer Polizeieinsatz – Am Hart

Am Sonntag, 12.03.2023, gegen 23:20 Uhr, erhielt die Polizei die Mitteilung, dass sich in der Neuherbergstraße mehrere Personen auf der Straße befinden würden und hier mehrmals in die Luft geschossen wurde. Daraufhin fuhren über 20 Streifen der Münchner Polizei an die Einsatzörtlichkeit, um die Situation zu klären. Sie konnten hier eine Gruppe von mehreren Personen antreffen und kontrollieren.

Unter den Personen befand sich ein 29-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München, der eine Beinverletzung hatte und zudem ein nach dem Waffengesetz verbotenes Messer mit sich führte. Bei der Kontrolle der sich vor Ort befindlichen Fahrzeuge der Personen konnte in einem Fahrzeug eine Schreckschusswaffe aufgefunden werden. Auch bei weiteren Personen wurden Werkzeuge aufgefunden. Da die Personen gegenüber den eingesetzten Kräften teilweise sehr unkooperativ waren, gestaltete sich die Sachverhaltsaufklärung schwierig.

Die Befragungen vor Ort ergaben, dass es sich um Streitigkeiten zwischen zwei Familien handeln würde, welche im Kontext mit einer Häuslichen Gewalt stehen würden. Im Mittelpunkt der Streitigkeiten stehen eine 30-Jährige mit Wohnsitz in München sowie der bereits erwähnte 29-Jährige.

Vor Ort wurden Anzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung und Verstöße nach dem Waffengesetz angezeigt.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden alle Beteiligten entsprechend entlassen. Der 29-Jährige wurde vom Rettungsdienst stationär in ein Krankenhaus gebracht.

Die Münchner Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Aktueller Ermittlungsgegenstand sind diverse Tatabläufe und Tathandlungen der einzelnen Beteiligten sowie die Zuordnung einzelner Tatmittel u.a. die Schreckschusswaffe.

434. Blockadeaktion von Klimaaktivisten – Mittersendling

Am Dienstag, 14.03.2023, gegen 08:15 Uhr, kam es zu einer nicht angemeldeten Versammlung von Klimaaktivisten an der Abfahrt vom Mittleren Ring in der Brudermühlstraße Ecke zur Plinganserstraße.

An den dort befindlichen Fußgängerüberwegen wurden insgesamt vier Fahrspuren blockiert (zweimal in Fahrtrichtung Harras und zwei Fahrspuren in Richtung Sylvensteinstraße).

In Fahrtrichtung zum Harras hatten sich drei Aktivisten auf die Straße gesetzt, wovon sich zwei Personen mit der Hand festgeklebt haben. In Fahrrichtung zur Sylvensteinstraße haben sich ebenso drei Personen auf die Straße gesetzt, wovon auch zwei Aktivisten mit der Hand auf der Straße geklebt waren. Trotz zeitnah eingeleiteter Verkehrsmaßnahmen entstanden durch die Blockade im Berufsverkehr deutliche Stauungen (über 50 Fahrzeuge, darunter auch ein Linienbus konnten nicht mehr wegfahren). Eine Abfahrt vom Mittleren Ring zur Plinganserstraße war daher nicht mehr möglich.

Den sechs Teilnehmern wurde eine alternative Versammlungsörtlichkeit zugewiesen. Da diese durch die Versammlungsteilnehmer abgelehnt wurde und auch sonst keine Kooperationsbereitschaft gezeigt wurde, kam es durch die Polizei zur Auflösung der nicht angemeldeten Versammlung. In der Folge wurden vier Teilnehmer von der Fahrbahn abgelöst. Alle sechs Teilnehmer mussten durch die Polizei von der Fahrbahn getragen werden. Die Verkehrssperren konnten erst gegen 09:20 Uhr vollständig aufgehoben werden.

Gegen alle sechs Aktivisten wurde in der Folge ein Ermittlungsverfahren wegen Nötigung im Straßenverkehr und wegen Verstößen nach dem Versammlungsgesetz eingeleitet. Alle sechs Klimaaktiven wurden im Anschluss nach der polizeilichen Sachbearbeitung vor Ort entlassen.