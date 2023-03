ANSBACH. (337) Am Montagmorgen (13.03.2023) ereignete sich ein Brand in einem ehemaligen Fabrikgebäude in Rügland (Lkrs. Ansbach). Glücklicherweise kamen hierbei keine Personen zu Schaden.



Gegen 10:15 Uhr wurde der Integrierten Leitstelle der Feuerwehren und des Rettungsdienstes ein mutmaßlicher Brand in einem leerstehenden Fabrikgebäude mitgeteilt. Als alarmierte Streifen der Polizeiinspektion Ansbach eintrafen, stellten diese eine erhebliche Rauchentwicklung aus dem Keller des Anwesens fest. Während die Einsatzkräfte der Feuerwehr Rügland mit Unterstützung benachbarter Feuerwehren mit den ersten Maßnahmen zur Brandbekämpfung begannen, sperrte die Polizei den Bereich um den Brandort ab.

Ersten Feststellungen zufolge entstand durch den Brand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Zehntausend Euro. Personen wurden hierbei nicht verletzt.

Das zuständige Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Ersten Erkenntnissen nach entstand das Feuer bei Arbeiten mit einem Trennschleifer an einem leeren Öltank. Inwiefern sich die verantwortlichen Mitarbeiter strafrechtlich verantworten müssen, ist nun Gegenstand weiterer Ermittlungen der Kriminalpolizei Ansbach.

Erstellt durch: Christian Seiler / bl