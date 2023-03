GRETTSTADT, LKR. SCHWEINFURT. Zwei bislang Unbekannte brachen am Freitagabend in ein Wohnhaus ein und haben Parfüm entwendet. Die Kriminalpolizei Schweinfurt hat die Ermittlungen übernommen und bittet nun auch um Zeugenhinweise.

Während der Abwesenheit der Bewohner wurde am Freitag, gegen 19:25 Uhr, ein Wohnhaus in der Meßmerstraße zum Ziel zweier Einbrecher. Die Unbekannten haben sich über eine Terrassentüre gewaltsam Zutritt verschafft und anschließend mehrere Räume im Wohnhaus durchsucht. Sie nahmen nach bisherigen Ermittlungen mehrere Parfüms an sich und entkamen mit der Beute im Wert von circa 200 Euro. An der Terrassentüre entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro.

Die Kripo Schweinfurt hat noch vor Ort die Ermittlungen übernommen. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 09721/202-1731 zu melden.