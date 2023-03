UNTERFRANKEN. Der unterfränkische Polizeipräsident Detlev Tolle hat am Montag in den Räumen der Bereitschaftspolizei in Würzburg insgesamt 50 neue Kolleginnen und Kollegen beim Polizeipräsidium Unterfranken begrüßt. Herr Tolle hieß alle Neuzugänge herzlich willkommen und gab ihnen die besten Wünsche für einen guten Start mit auf den Weg.