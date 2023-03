EICHENAU, LKR. FFB; Vergangenen Freitag wurde ein 18-Jähriger in Eichenau überfallen. Ein Tatverdächtiger konnte festgenommen werden. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck ermittelt und bittet Zeugen des Vorfalls, sich zu melden.

Am Freitag, 10.03.2023, wurde ein 18-jähriger Münchner in Eichenau Opfer eines Raubüberfalls. Der junge Mann war gegen 22:30 Uhr mit seinem Fahrrad am Johanna-Oppenheimer-Platz unterwegs, als er von einem ihm Unbekannten unvermittelt mit einer Holzlatte und Faustschlägen angegriffen wurde.

Der Geschädigte erlitt durch mehrere Schläge Verletzungen im Bereich des Kopfes und an einer Hand. Als er sich zu Fuß in Sicherheit bringen wollte, nahm der Angreifer das Fahrrad des Geschädigten an sich. Dieser flüchtete mit dem Rad zunächst unerkannt.

Im Rahmen von umgehend eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte der Tatverdächtige von Polizeikräften gestellt und festgenommen werden. Bei der Festnahme leistete der Mann, bei dem es sich um einen 37-Jährigen mit Wohnsitz in Eichenau handelt, Widerstand.

Das Fahrrad und die verwendete Holzlatte konnten sichergestellt werden.

Der Geschädigte musste in einem Krankenhaus ambulant behandelt werden.

Der Tatverdächtige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft München II einem Haftrichter vorgeführt und im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall werden von der Kriminalpolizeiinspektion Fürstenfeldbruck geführt. Nach Angaben des Geschädigten wurden mehrere Personen, die aus einem Taxi ausstiegen, Zeugen des Vorfalls. Sowohl die Insassen des Taxis als auch der Fahrer sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich unter 08141/6120 zu melden.