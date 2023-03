0496 – Wohnungseinbruch

Neusäß / Westheim - Am gestrigen Abend (12.03.2023) versuchten mehrere bislang unbekannte Täter gegen 19.00 Uhr Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Albrecht-Dürer-Straße zu verschaffen. Auf Grund der Einbruchsicherung gelangten die Täter nicht in das Gebäude. Anschließend flüchteten die Täter offensichtlich mit einem Fahrzeug in unbekannte Richtung. Die Polizei suchte mit mehreren Streifen im Umfeld nach den Tätern. Der Sachschaden beläuft sich auf einen unteren vierstelligen Bereich.

Zeugen werden gebeten sich bei der Kriminalpolizeiinspektion unter der Telefonnummer 0821/323-3810 zu melden.

Die Kriminalpolizeiinspektion Augsburg bietet unter 0821/323-3737 Beratungen zum Thema Einbruchschutz an. Informationen finden Sie auch auf der Website der Kriminalberatung unter: https://www.polizei.bayern.de/schuetzen-und-vorbeugen/beratung/kriminalpolizeiliche-beratungsstellen/005261/index.html

0497 - Mann entwendet Auto und verursacht Verkehrsunfall (bereits lokal berichtet)

Gersthofen – Ein 20-jähriger Tatverdächtiger drückte am Samstag (11.03.2023) zwischen 22.20 Uhr und 22.35 Uhr die unverschlossene Eingangstüre eines Einfamilienhauses in der Augsburger Straße auf.

Er stahl einen Hausschlüssel sowie zwei Pkw-Schlüssel. Mit einem der Fahrzeugschlüssel entwendete der 20-Jährige ein Auto und fuhr davon. Kurz darauf überfuhr er mit dem gestohlenen Pkw eine Verkehrsinsel an der Augsburger Str. Das abgeräumte Verkehrszeichen wurde dabei an ein stehendes Taxi geschleudert. Im Anschluss rammte er noch zwei weitere Pkws.

Nach dem Verkehrsunfall stieg der 20-Jährige aus und flüchtete zu Fuß. Die Insassen des Taxis nahmen sofort die Verfolgung auf, stellten den Mann und hielten ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Der 20-Jährige hatte knapp 1,1 Promille und besaß keinen Führerschein. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Ihn erwarten jetzt zahlreiche Anzeigen. Der Gesamtschaden wird auf ca. 90.000 Euro geschätzt.

0498 - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Wertingen - Am 12.03.2023 gegen 12.45 Uhr wurde in der Gottmannshofer Straße der Fahrer eines Motorrollers kontrolliert, dessen Versicherungskennzeichen hochgebogen war.

Der Rollerfahrer war bereits zwei Tage zuvor aufgefallen und hatte sich einer Kontrolle durch Flucht entzogen. Nun kontrollierte die Polizei einen 16-jährigen Fahrer, der angeblich nur eine Probefahrt unternehmen wollte. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Motorroller wesentlich schneller als die erlaubten 25 km/h fährt und der 16-Jährige hierfür keine Fahrerlaubnis vorweisen konnte.

Der Roller wurde an einer dortigen Tankstelle abgestellt, um diesen im Nachgang auf einem Rollenprüfstand hinsichtlich der Höchstgeschwindigkeit zu prüfen. Während sich der Schüler mit einem Erziehungsberechtigten zur Vernehmung auf der Polizeistation Wertingen befand, holte ein befreundete Bekannter den Roller trotz Sicherstellung ab und versteckte ihn in einem Stadel. Dort konnte er kurz darauf jedoch wieder aufgefunden werden. In der Zwischenzeit hatte der 16-jährige Freund versucht, die Variomatik des Rollers zu öffnen, um die entsprechende Drosselung wieder einzubauen. Der Motorroller wurde daraufhin abgeschleppt, um einer weiteren Manipulation vorzubeugen.

Gegen den 16-jährigen Freund wird nun zudem wegen Verstrickungsbruch ermittelt, da er den sichergestellten Roller nicht hätte mitnehmen dürfen.

0499 - Unfallflucht

Tapfheim - Am 12.03.2023, um 12.00 Uhr stellte eine 27-jährige Tapfheimerin ihren schwarzen Pkw Seat Ateca auf einem Kiesplatz an der Schulstraße ab. Bei ihrer Rückkehr um 14.00 Uhr stellte die Frau einen massiven Schaden an der Beifahrertüre fest. Dieser beläuft sich auf ca. 3.000 EUR. Der Unfallverursacher war nicht mehr vor Ort.

Ein Strafverfahren wegen Verdachts auf unerlaubtes Entfernen von der Unfallstelle wurde eingeleitet. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 mit der Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung zu setzen.