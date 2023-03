MICHELAU, LKR. LICHTENFELS. Am Sonntagabend bedrohte ein Unbekannter einen Spaziergänger unter Vorhalt eines Messers und forderte Geld. Anschließend flüchtete der Täter. Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen übernommen.

Ergänzend zu der vorherigen Pressemitteilung liegt nun folgende Personenbeschreibung des unbekannten Täters vor:

Männlich

Zirka 20 – 30 Jahre alt

Südländischer Typ

Bekleidet mit:

Einer Bomberjacke mit Kapuze, trug unter der Kapuze eine Basecap

Einer hellen Jeans

Schwarzen Turnschuhen der Marke Nike, Modell Air Max mit weißem Emblem

Zeugen, die am Sonntagabend gegen 21 Uhr im Bereich der Straße „Sophienheimweg“ in Michelau eine Person mit passender Beschreibung wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 09561/645-0 mit der Kripo Coburg in Verbindung zu setzen.