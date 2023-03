BAD KISSINGEN. Knapp 14 Tage nach dem Überfall auf einen 40-Jährigen vor einer Bäckerei konnte die Kripo Schweinfurt drei Tatverdächtige ermitteln und am Donnerstag an ihren Wohnorten verhaften. Zwei Männer im Alter von 31 und 33 nahm die Polizei in Rheinland-Pfalz fest und einen 59-Jährigen in Arnstein im Landkreis Main-Spessart.

Mit Hochdruck ermittelte die Kripo Schweinfurt, um Licht in einen Überfall am 24. Februar auf einen 40-Jährigen vor einer Bäckerei zu bringen. Wie bereits berichtet, war ein 40-Jähriger aus dem Landkreis Bad Kissingen gegen 07:15 Uhr vor der Tür der Bäckerei von zwei unbekannten Männern angesprochen worden. Unvermittelt und ohne Forderungen zu stellen, schlug ihm einer der Täter mit einem wuchtigen Faustschlag ins Gesicht. Der 40-Jährige stürzte zu Boden und die Unbekannten traten brutal auf das wehrlose Opfer ein. Anschließend flüchteten sie in einem Pritschenwagen in Richtung Kirche bzw. Richtung Nüdlingen.

Trotz einer groß angelegten Fahndung der Bad Kissinger Polizei gelang den Männern anfänglich die Flucht. Die Kripo Schweinfurt übernahm bereits am Tattag die weiteren Ermittlungen und wertete akribisch vorhandene Spuren aus und kam so den Tätern Schritt für Schritt näher. Unter Ausnutzung modernster Kriminaltaktik und Kriminaltechnik gelang es in kürzester Zeit den Tatverdacht wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung gegen die drei Männer soweit zu erhärten, dass ein Richter auf Antrag der Staatsanwaltschaft Schweinfurt drei Haftbefehle erließ.

Am Donnerstagmorgen erfolgte schließlich die Vollstreckung der Haftbefehle an den Wohnorten in Arnstein sowie Neustadt an der Weinstraße und Germersheim in Rheinland-Pfalz. Nach der Eröffnung der Haftbefehle durch die Ermittlungsrichter in Zweibrücken, Ludwigshafen und Schweinfurt kamen die Beschuldigten in getrennte Justizvollzugsanstalten.

Die Ermittlungen der Kripo Schweinfurt zum Motiv für den Überfall sind derzeit noch nicht gänzlich abgeschlossen, liegen dem Sachstand nach aber wohl in geschäftlichen Konflikten zwischen dem Opfer und dem 59-Jährigen aus Arnstein. Die gegenwärtigen Ermittlungen lassen darauf schließen, dass der 59-Jährige die beiden Männer aus Rheinland-Pfalz beauftragt hatte, den Überfall auszuführen.