ROSENHEIM. Am Samstagnachmittag, 11. März 2023, wurde in Rosenheim der Leichnam eines jungen Mannes aus dem Mangfallkanal geborgen. Die Kriminalpolizei übernahm die Untersuchungen in dem Todesfall. Hinweise auf ein Verbrechen ergaben sich bislang nicht.

Ein Zeuge hatte am Samstagnachmittag gegen 17.10 Uhr eine leblose Person im Wasser des Mangfallkanals nahe der Klepperstraße gesehen und die Einsatzzentrale im Polizeipräsidium verständigt. Einer Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Rosenheim gelang es, den Körper aus dem Wasser zu ziehen. Wiederbelebungsversuche der Beamten bis zum Eintreffen des Notarztes blieben leider erfolglos, es konnte nur mehr der Tod des Mannes festgestellt werden.

Die weiteren Ermittlungen übernahm vor Ort zunächst der Kriminaldauerdienst (KDD) der Kripo Rosenheim. Inzwischen führen Ermittler des zuständigen Fachkommissariats K1 diese fort. Nachdem im Laufe des Wochenendes Angehörige eines 19-jährigen Mannes aus Rosenheim diesen als vermisst gemeldet hatten, konnte die Identität des Toten geklärt werden. Die Untersuchungen der Kripo sowie eine Obduktion im Institut für Rechtsmedizin ergaben keine Hinweise auf ein Fremdverschulden oder eine Beteiligung Dritter am Tod des jungen Mannes. Vielmehr wird von einem tragischen Unglücksfall ausgegangen.

Die Kripo Rosenheim ist dennoch auf der Suche nach Zeugen, die Hinweise zu dem Unglücksfall geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (08031) 2000 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.