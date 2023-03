Geltendort, Lkr. Landsberg a. Lech, 13.03.2023

Am frühen Samstagmorgen (11.03.2023) geriet in Geltendorf ein Gartenhaus in Brand. Da das Feuer auf weitere Gebäude übergriff, entstand Schaden in Höhe von ca. 200 000 Euro. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen aufgenommen.

Gegen 05.45 Uhr teilte die 69-jährige Eigentümerin der Einsatzleitstelle mit, dass ihr Gartenhaus in Vollbrand steht. Das Feuer griff in der Folge auch auf das Wohnhaus der Frau, das Wohnhaus und die Garage eines Nachbarn und zwei Gartenhäuser eines weiteren Nachbarn über.

Im Einsatz waren die Feuerwehr Geltendorf, sowie mehrere Feuerwehren der umliegenden Ortschaften.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach aktuellem Stand auf ca. 200 000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Ein Hinweis auf vorsätzliche Brandstiftung ergab sich bisher nicht. Ob es sich um einen technischen Defekt oder fahrlässige Brandstiftung handelt, kann aufgrund des enormen Zerstörungsbildes nicht mehr zweifelsfrei nachvollzogen werden.