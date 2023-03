NÜRNBERG. (336) In der Nacht von Samstag (11.03.2023) auf Sonntag (12.03.2023) besprühten Unbekannte mehrere Gebäude im Nürnberger Stadtteil St. Peter. Die Polizei sucht Zeugen.



Am Sonntagvormittag stellte ein Mitarbeiter einer Firma in der Stephanstraße mehrere Schmierereien am Gebäude fest und verständigte daraufhin die Polizeiinspektion Nürnberg-Ost.

Die Polizeistreife stellte verschiedene Graffiti fest. Diese wurden an einem Geschäftsgebäude sowie an mehreren benachbarten Mehrfamilienhäusern angebracht. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere Hundert Euro.

Die Ermittler der Polizeiinspektion Nürnberg-Ost bitten Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0911 91950 zu melden.



Erstellt durch: Christian Seiler