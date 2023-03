419. Auseinandersetzung an U-Bahnhof; ein Tatverdächtiger festgenommen – Ramersdorf

Am Sonntag, 12.03.2023, gegen 09:15 Uhr, kam es im Bereich des U-Bahnhofes Karl-Preis-Platz auf dem dortigen Bahnsteig zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 26-Jährigen und einem 30-Jährigen, beide mit Wohnsitz in München. Der 30-Jährige wurde dabei von dem ihm unbekannten 26-Jährigen attackiert. Nach dem aktuellen Ermittlungsstand schlug der 26-Jährige zunächst den 30-Jährigen und schubste ihn im weiteren Verlauf so stark, dass dieser an der Bahnsteigkante zum Liegen kam. Der U-Bahnfahrer des einfahrenden Zuges erkannte die Situation frühzeitig und leitete sofort eine Notbremsung ein.

Schließlich flüchtete der 26-Jährige an die Oberfläche und wurde dabei vom 30-Jährigen verfolgt. Auch hier setzte sich die Auseinandersetzung fort. Letztendlich konnte der 26-Jährige von verständigten Polizeibeamten festgenommen werden. Der 30-Jährige wurde durch die Übergriffe leicht verletzt und mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht.

Die weiteren Ermittlungen in dieser Sache wurden nun von der Münchner Kriminalpolizei übernommen. Gegen den 26-Jährigen wird dabei wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

420. Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw; zwei Personen verletzt – Obergiesing

Am Sonntag, 12.03.2023, gegen 16:30 Uhr, fuhr ein 30-Jähriger mit Wohnsitz in Ulm mit einem Audi Pkw, auf der Ständlerstraße stadteinwärts.

Zur gleichen Zeit fuhr ein 34-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem BMW Pkw auf der Ständlerstraße stadtauswärts.

An der Kreuzung zur Schwanseestraße wollte der 30-Jährige nach den ersten Ermittlungen nach links in die Schwanseestraße abbiegen. Hierbei stieß er mit dem 34-Jährigen, welcher geradeaus fuhr, zusammen.

Aufgrund des heftigen Zusammenstoßes wurde der Pkw des 34-Jährigen gegen einen am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten Pkw geschleudert. Der BMW-Fahrer wurde hierbei schwer verletzt und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der 30-Jährige wurde leicht verletzt und begibt sich selbst zum Arzt.

An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

Die ausgelaufenen Betriebsstoffe wurden durch die Münchner Berufsfeuerwehr gebunden. Die komplette Fahrbahn musste zusätzlich mit einem Spezialfahrzeug einer Reinigungsfirma gereinigt werden.

Die Ständlerstraße war in Richtung stadtauswärts für drei Stunden nur einspurig befahrbar. Es kam nur zu geringfügigen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel.: 089/6216-3322, in Verbindung zu setzen.

421. Versuchter Diebstahl aus Taxi – Neuperlach

-siehe Pressebericht vom 07.03.2023, Nr. 393

Am Sonntag, 12.03.2023, gegen 22:30 Uhr, konnten zwei jüngere männliche Personen durch Zivilkräfte der Münchner Polizei dabei beobachtet werden, wie sie mittels eines Nothammers die Beifahrerscheibe eines Taxis einschlugen, das in der Albert-Schweitzer-Straße geparkt war. Nach einer Ansprache durch die Beamten, versuchten sie zu fliehen. Sie konnten noch in Tatortnähe durch die Polizeibeamten eingeholt und festgehalten werden.

Bei den beiden Personen handelt es sich um einen 12-Jährigen und einen 13-Jährigen (beide mit Wohnsitzen in München). Im Rahmen der ersten Ermittlungen konnte ein Zusammenhang mit Einbrüchen aus Fahrzeugen aus der Vergangenheit hergestellt werden.

Nach Rücksprache mit dem Jugendamt wurden beide Kinder nach erfolgter Sachbearbeitung den Erziehungsberechtigten übergeben.

Das Kommissariat 54 (Kfz.-Delikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

422. Diebstahl eines Motorrollers; ein Tatverdächtiger festgenommen – Hasenbergl

Am Samstag, 11.03.2023, gegen 23:00 Uhr, wollte eine Polizeistreife der Münchner Polizei einen Motorroller in der Schleißheimer Straße kontrollieren, auf dem ein Jugendlicher saß, da an dem Fahrzeug kein Kennzeichen angebracht war. Nach Anhaltesignalen der Polizei, versuchte der Fahrer mit dem Motorroller zu flüchten. Dies konnte durch die Polizeistreife unterbunden werden.

Wie sich bei der Überprüfung herausstellte, hatte der Fahrer, ein 17-Jähriger mit Wohnsitz in München, keine Fahrerlaubnis zum Führen dieses Fahrzeuges. Zudem konnte ein Mobiltelefon aufgefunden werden, das offensichtlich gestohlen war. Dieser Diebstahl war noch angezeigt. Die Ermittlungen dazu wurden aufgenommen.

Im Rahmen der Ermittlungen wurde bekannt, dass der 17-Jährige den Motorroller mutmaßlich entwendet hatte. Dieser Diebstahl war auch noch nicht angezeigt. Die Ermittlungen dazu wurden ebenfalls aufgenommen.

Er wurde wegen der Diebstähle und eines Fahrens ohne Fahrerlaubnis angezeigt und nach der Anzeigenerstattung einem Sorgeberechtigten übergeben.

Die Münchner Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

423. Mehrere Einbrüche in Wohnungen eines Mehrfamilienhauses; zwei Tatverdächtige festgenommen – Oberföhring

Am Samstag, 11.03.2023, gegen 20:50 Uhr, erhielt die Polizei die Mitteilung von einer Anwohnerin einer Wohnung in Oberföhring. Die Mitteilerin teilte mit, dass soeben versucht wurde in ihre Wohnung einzubrechen. Durch den Türspion konnte sie sehen, wie zwei Personen versuchten sich gewaltsam Zutritt in ihre Wohnung zu verschaffen. Die Mitteilerin verschloss von innen die Tür.

Aufgrund der Mitteilung fuhren sofort mehrere Streifen zum Einsatzort. Vor Ort konnten anfangs keine Personen angetroffen werden, die als Täter in Frage kommen. Daraufhin wurde eine Absuche des Gebäudes veranlasst. Hierbei konnten in mehreren Stockwerken offenstehende Wohnungstüren festgestellt werden. Zudem wurden ein 33-Jähriger und ein 27-Jähriger, beide mit polnischer Staatsangehörigkeit und ohne festen Wohnsitz in Deutschland, angetroffen und kontrolliert. Den Polizeibeamten fiel eine Wohnung auf, in der vermeintliches Diebesgut gebunkert wurde. Hier fanden sich mehrere elektrische Geräte.

Im Rahmen der Ermittlungen vor Ort gab der 33-jährige Tatverdächtige an, dass ihm diese Wohnung gehören würde. Vor Ort konnten Geräte als Diebesgut zweifelsfrei identifiziert werden und die beiden Tatverdächtigen wurden festgenommen, wegen der Diebstähle angezeigt und der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. Sie werden im Laufe des Montags einem Ermittlungsrichter zur Klärung der Haftfrage vorgeführt.

Vor Ort wurde eine umfangreiche Spurensicherung durchgeführt.

Das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

424. Festnahme einer Tatverdächtigen nach mehreren Kennzeichendiebstählen – Unterschleißheim und Altstadt

Am Sonntag, 12.03.2023, gegen 16:00 Uhr, erhielt die Münchner Polizei die Mitteilung, dass eine Frau im Altarraum der Frauenkirche laut herumschreien würde. Eine Streife der Polizeiinspektion 11 (Altstadt) konnte vor Ort eine 55-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis München antreffen. Im Rahmen der Kontrolle konnte im Rucksack der 55-Jährigen das Kennzeichen eines Polizeifahrzeuges aufgefunden werden, das ca. zwei Stunden zuvor von einem Polizeifahrzeug entwendet wurde, das bei der Polizeiinspektion 11 geparkt war.

Gegen die 55-Jährige wurde daraufhin ein Ermittlungsverfahren wegen des Diebstahls des Kennzeichens eingeleitet. Im Rahmen der Abklärungen vor Ort konnte festgestellt werden, dass die 55-Jährige ein am selben Tag gegen 13:00 Uhr von einem Pkw in Unterschleißheim entwendetes Kennzeichen in den Fischbrunnen am Marienplatz geworfen hatte. Die Feuerwehr holte es aus dem Brunnen und übergab es den Beamten.

Die 55-Jährige wirkte bei den durchgeführten polizeilichen Maßnahmen auf die Beamten psychisch auffällig. Gegen sie wurde ein richterlich bestätigter Gewahrsam bis 22:00 Uhr angeordnet, um weitere Taten zu verhindern. Als die 55-Jährige die Polizeiinspektion verließ, versuchte sie an einem unmittelbar vor der Dienststelle abgestellten Polizeifahrzeug das vordere Kennzeichen gewaltsam abzureißen. Das Abreißen konnte jedoch durch das schnelle Eingreifen der Polizeibeamten verhindert werden. Die 55-Jährige wurde anschließend in die Obhut einer Betreuerin übergeben.

Die Ermittlungen führt das Kommissariat 54 (Kfz.-Delikte).

425. Staatsschutzrelevantes Delikt – Laim

Am Samstag, 11.03.2023, gegen 20:30 Uhr, fand in einem Raum einer religiösen Einrichtung ein Gottesdienst mit ca. 50 Teilnehmern statt. Während der Messe konnten die Teilnehmer einen lautstarken Knall wahrnehmen, welcher jedoch nicht zugeordnet werden konnte.

Nach der Messe, gegen 21.10 Uhr, verließen die Teilnehmer das Gebäude. Vor dem Gebäude wurden sowohl die Teilnehmer der Messe als auch der Pfarrer von einer fünf- bis sechsköpfigen Jugendgruppe ohne ersichtlichen Grund mit verschiedenen verbalen Aussagen (darunter auch abfällige Äußerungen über eine Religion) beleidigt. Anschließend flüchteten die Jugendlichen.

Eine Besucherin des Gottesdienstes verständigte deshalb den Polizeinotruf. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen ergaben keine Hinweise auf die Täter. Bei einer vor Ort durchgeführten Absuche der Polizei stellten die Beamten ein eingeworfenes Fenster an dem Gebäude fest.

Aufgrund des zuvor wahrgenommenen Knalls kann davon ausgegangen werden, dass es sich hierbei um die Beschädigung der Fensterscheibe gehandelt hat. Aufgrund der räumlichen und zeitlichen Nähe wird davon ausgegangen, dass die Jugendgruppe zuerst mit einem Stein die Scheibe eingeworfen hat und anschließend die Besucher des Gottesdienstes beleidigt hatte.

An der eingeworfenen Scheibe wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt. Der entstandene Sachschaden kann bis Dato nicht beziffert werden.

Das Kommissariat 42 (Staatsschutzdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Mathunistraße (Laim) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 42, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

426. Sachbeschädigungen durch Brandlegung – Ismaning

Fall 1:

Am Samstag, 11.03.2023, gegen 04:00 Uhr, meldeten Anwohner in Ismaning den Brand von mehreren Papiercontainern in der Hauptstraße der Feuerwehr. Bei den zwei Papiercontainern handelt es sich um öffentlich aufgestellte Abfallentsorgungscontainer der Gemeinde Ismaning.

Beim Eintreffen der Feuerwehr und Polizei waren die beiden Papiercontainer bereits vollkommen ausgebrannt. Nach ersten Ermittlungen vor Ort muss es sich hierbei um Brandstiftung gehandelt haben. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.

Fall 2:

Am Sonntag, 12.03.2023, gegen 23:55 Uhr, meldeten Anwohner in der Unterföhringer Straße in Ismaning der Polizei über den Notruf einen Brand von drei Papiercontainern. Auch diesem Fall handelt es sich bei den Abfallcontainern um Entsorgungscontainer der Gemeinde Ismaning, welche öffentlich zugänglich sind.

Aufgrund der wie im Fall 1 berichteten Brandstiftung am Tag zuvor wurden diesmal umfangreiche Fahndungsmaßnahmen mit über zehn Streifen der Münchner Polizei durchgeführt, welche keine Hinweise auf die Täter ergaben. Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Eine Gefahr für die Anwohner bestand nicht. Die Papiercontainer brannten komplett aus. Die Schadenshöhe beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.

Das Kommissariat 13 (Branddelikte) hat die weiteren Ermittlungen in beiden Fällen wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung übernommen.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 13, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.