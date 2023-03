Streitigkeit zwischen Radfahrer und Spaziergänger mit Hund eskaliert – ein Leichtverletzter – Zeugen gesucht

GROßOSTHEIM, OT WENIGUMSTADT, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Sonntag kam es auf einem Radweg zu einem Streitgespräch zwischen einem 19-jährigen Radfahrer und einem bislang unbekannten Spaziergänger mit Hund. Im Verlauf des Streites gab der Unbekannte dem 19-Jährigen einen Stoß, wodurch dieser stürzte und leicht verletzt wurde.

In der Zeit zwischen 16:40 Uhr und 17:00 Uhr fuhr der 19-Jährige mit seinem Rad den Radweg in der Verlängerung der Biebigheimer Straße im Bereich des Bachlaufes entlang. Als der Unbekannte mit seinem Hund entgegenkam, verlangsamte der Radfahrer seine Fahrt. Im weiteren Verlauf stieß der Hund gegen das Fahrrad, blieb aber glücklicherweise unverletzt. Es folgte ein Streitgespräch in dessen Verlauf der unbekannte Hundehalter dem Radfahrer einen Stoß versetzte. Der 19-Jährige rollte daraufhin mit seinem Fahrrad eine Böschung in Richtung des Baches hinab und stürzte schließlich. Er zog sich durch den Sturz leichte Verletzungen zu. Am Fahrrad entstand Sachschaden in Höhe von circa 250 Euro. Der Spaziergänger hat sich mit seinem Hund unerkannt in Richtung Wenigumstadt entfernt.

Von dem Unbekannten liegt folgende Personenbeschreibung vor:

Ca. 170 cm groß

Ca. 40 Jahre alt

Dreitagebart

Bekleidet mit einem schwarzen Zip-Pullover und einem blauen Trikot darunter

Hatte einen kleinen, weiß-braun-schwarz gefleckten Hund dabei

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Neun Fahrzeuge beschädigt – Polizei bittet um Hinweise

ASCHAFFENBURG. In der Nacht von Freitag auf Samstag hat ein Unbekannter mehrere Fahrzeuge beschädigt. Die Schadenshöhe kann bislang nicht beziffert werden. Die Polizeiinspektion Aschaffenburg hofft auf Zeugenhinweise.

In der Zeit von Freitag, 23:00 Uhr, bis Samstag, 08:00 Uhr, hat ein Unbekannter insgesamt neun geparkte Fahrzeuge in der Goldbacher Straße und in der Merkelstraße beschädigt. An den Fahrzeugen wurden Reifen zerstochen, Scheiben eingeworfen und einige Fahrzeuge wurden darüber hinaus noch zerkratzt. Die Schadenshöhe kann derzeit nicht abschließend beziffert werden. Die Polizeiinspektion Aschaffenburg hat die Ermittlungen übernommen und hofft nun auch auf Zeugenhinweise.

Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 06021/857-2230 mit der Polizeiinspektion Aschaffenburg in Verbindung zu setzen.

Vollsperrung nach Pkw-Brand auf der Autobahn – keine Verletzten

MAINASCHAFF, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Montag kam es in den frühen Morgenstunden auf der A3 zu einem Fahrzeugbrand. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Gegen 02:30 Uhr bemerkte ein 35-Jähriger, der in Richtung Würzburg unterwegs war, Rauch im Innenraum seines Mercedes. Der Fahrer konnte mit seinem Fahrzeug am rechten Fahrbahnrand anhalten und sich in Sicherheit bringen. Zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehr Aschaffenburg konnten den Brand löschen. Die Reinigungsarbeiten und Absperrmaßnahmen wurden durch Kräfte der Autobahnmeisterei unterstützt. Die Autobahn musste für die Dauer von etwa einer halben Stunde in Fahrtrichtung Würzburg komplett gesperrt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 2.500 Euro.

Von Fahrbahn abgekommen – niemand verletzt – hoher Sachschaden

GOLDBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Sonntagabend kam ein 19-Jähriger mit seinem Fahrzeug aufgrund überhöhter Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab. Der Fahrer blieb unverletzt. An seinem Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von circa 30.000 Euro.

Gegen 21:30 Uhr kam der Fahrer alleinbeteiligt in der Straße „An der Lache“ aufgrund überhöhter Geschwindigkeit in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug kam in einem Grünstreifen zum Liegen. Der Fahrer wurde vorsorglich medizinisch untersucht, blieb aber unverletzt. Am Fahrzeug des 19-Jährigen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro. Ein Kran musste das Fahrzeug aus dem Grünstreifen bergen. Der Flurschaden beläuft sich auf etwa 200 Euro. Da Betriebsstoffe ausgelaufen waren, musste die Feuerwehr Goldbach Reinigungsarbeiten an der Unfallstelle durchführen.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

ASCHAFFENBURG / SCHWEINHEIM. In der Zeit zwischen Samstag, 17:00 Uhr, und Sonntag, 14:00 Uhr, hat ein bislang Unbekannter den Seitenspiegel eines geparkten VW in der Steubenstraße beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 200 Euro.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.