In der Nacht von Freitag, 10.03.2023, auf Samstag, 11.03.2023, drangen bislang unbekannte Täter in die Büroräume einer Rastanlage ein und entwendeten Bargeld in dreistelliger Höhe. Durch das brachiale Vorgehen wurde ein Sachschaden in vierstelliger Höhe verursacht. Die Kriminalpolizei Regensburg übernahm die Sachbearbeitung und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0941/506-2888.