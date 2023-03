STEIN. (334) In der Nacht von Sonntag (12.03.2023) auf Montag (13.03.2023) ereignete sich ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in Oberasbach (Lkrs. Fürth). Eine Person wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.



Gegen 00:45 Uhr ging bei der integrierten Leitstelle der Feuerwehren und des Rettungsdienstes die Mitteilung über einen Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Hainbergstraße ein. Beim Eintreffen alarmierter Streifen der Polizeiinspektion Stein konnten diese bereits eine starke Rauchentwicklung, ausgehend vom Keller des Gebäudes, wahrnehmen. Während die Einsatzkräfte der Feuerwehr Oberasbach mit Unterstützung umliegender Feuerwehren mit der Brandbekämpfung begannen, sperrte die Polizei den Bereich weiträumig ab und brachte die Bewohner vorsorglich in Sicherheit.

Die Löscharbeiten dauerten noch mehrere Stunden an. Ein Bewohner erlitt mutmaßlich eine Rauchgasvergiftung und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken traf die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen vor Ort. Das zuständige Fachkommissariat der Fürther Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Ersten Schätzungen zufolge beläuft sich der Sachschaden auf mehrere Zehntausend Euro.



