SALZWEG, LKR. PASSAU. Erneut haben Telefonbetrüger am Samstag, 11.03.2023, eine Seniorin um Bargeld und Schmuck gebracht.

Die 86-jährige Frau erhielt am 10.03.2023 mehrmals Anrufe eines falschen Kriminalpolizisten. Demnach wären in den Nachbarschaft zwei Einbrecher festgenommen worden. In einer aufgefunden Liste der Einbrecher soll nun auch der Name der 86-jährigen Frau notiert sein. Um einen dritten Einbrecher festnehmen zu können, soll die Frau ihre Wertgegenstände vor ihre Wohnanschrift als „Lockmittel“ legen. In der Annahme, mit der echten Polizei telefoniert zu haben, deponierte die Seniorin Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren zehntausenden Euro vor ihrer Haustüre. Am 11.03.2023, gegen 02:00 Uhr, nahm ein Abholer die Wertgegenstände an sich und entfernte sich mit einem Pkw. Der 86-Jährigen wurde vorgetäuscht, dass es sich bei dem Abholer um den dritten Einbrecher handelt und dieser in Kürze festgenommen wird. Erst nach einiger Zeit bemerkte die Seniorin, dass sie Opfer der Betrugsmasche geworden ist.

Die Kriminalpolizeiinspektion Niederbayern hat die Ermittlungen zu dem Vorfall übernommen.

Beschreibung des Abholers

Ca. 180 cm groß, ca. 25 Jahre alt, dünne Statur, hellrotes Haar, bekleidet mit einer grauen Arbeitskleidung und einer grauen Mütze. Er befuhr einen hellen Mittelklassewagen mit schrägem Heck.

Zeugenaufruf

Wer am Samstag (11.03.2023) in der Zeit zwischen 01:45 Uhr bis 02:30 Uhr in Salzweg im Bereich zwischen „Am Sportfeld“, „Fichtenring“, „Ahornweg“, “Am Praßberg“ und der „Passauer Straße“ verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge beobachtet hat, wird gebeten sich mit der Polizei Passau unter der Tel. 0851/9511-0 in Verbindung zu setzen.

Das Polizeipräsidium Niederbayern warnt erneut eindringlich vor dieser Betrugsmasche und bittet darum, vor allem ältere Angehörige oder auch Nachbarn und nahe Bekannte über folgende Hinweise aufzuklären:

Sprechen Sie mit Angehörigen im Vorfeld über diese Art der Betrügereien.

Bleiben Sie ruhig, lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und in ein Gespräch verwickeln.

Sobald Sie einen ersten Verdacht auf einen Betrug haben, legen Sie auf und scheuen sich nicht, bei Ihrer örtlichen Polizei anzurufen.

Die Polizei fragt Sie am Telefon nicht nach Ihren Vermögensverhältnissen.

Übergeben Sie unbekannten Personen keine Gelder oder Wertgegenstände wie Schmuck oder Münzen.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, PHK Alexander Heigl, Tel. 09421/868-1015

Veröffentlicht: 13.03.2023, 13:34 Uhr