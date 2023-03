PASSAU. In Passau kam es am 11.03.2023 in der Innenstadt vor einer Diskothek zu einem körperlichen Übergriff, eine Person wurde dabei mit einem Messer leicht verletzt.

Am Samstag (11.03.2023), gegen 01:15 Uhr, entwickelte sich in Passau in der Kleinen Klingergasse eine Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Ein 30-Jähriger verfolgte einen 32-Jährigen bis zum Eingangsbereich einer Diskothek und stach mit einem Messer auf seinen Kontrahenten ein, der 32-Jährige wurde dabei leicht am Rücken verletzt. Der 30-Jährige wurde im weiteren Verlauf von einen bislang unbekannten Zeugen weggeschubst, er flüchtete vom Tatort und konnte nach kurzer Zeit durch Einsatzkräfte der Passauer Polizei ermittelt werden. Ein 37-Jähriger meldete sich im Nachgang bei der Polizei und gab an, dass seine Jacke durch den Messerangriff beschädigt wurde.

Die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat in Zusammenarbeit mit der sachleitenden Staatsanwaltschaft Passau die Ermittlungen gegen den 30-Jährigen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und Sachbeschädigung übernommen.

Zeugenaufruf

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise zu dem Vorfall. Wer die Auseinandersetzung am 11.03.2023 im Zeitraum von 01:15 Uhr bis 01:30 Uhr beobachten konnte wird gebeten sich bei der Kriminalpolizeiinspektion Passau unter der Telefonnummer 0851/9511-0 zu melden.

Veröffentlicht: 13.03.2023, 13:31 Uhr