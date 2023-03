MICHELAU, LKR. LICHTENFELS. Am Sonntagabend bedrohte ein bewaffneter Unbekannter einen Spaziergänger und forderte Geld. Anschließend flüchtete der Täter. Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen übernommen.

Um kurz nach 21 Uhr sprach ein unbekannter Mann den 39-jährigen Spaziergänger in der Straße „Sophienheimweg“ in Michelau an. Unter Vorhalt eines Messers forderte er das Geld des Mannes. Dieser widersetzte sich und schlug den Täter in die Flucht. Der 39-Jährige blieb glücklicherweise unverletzt. Der Unbekannte flüchtete anschließend in Richtung des dortigen Friedhofes, bevor der 39-Jährige die Polizei verständigte. Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der eingesetzten Polizeistreifen verliefen ohne Ergebnis.

Die Kriminalpolizei Coburg ermittelt wegen versuchter räuberischer Erpressung und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Tel.-Nr. 09561/645-0 zu melden.