ANSBACH. (333) In der Nacht von Freitag (10.03.2023) auf Samstag (11.03.2023) entwendeten Unbekannte ein GPS-Modul aus einem Traktor in Leutershausen (Lkrs. Ansbach). Die Kriminalpolizei Ansbach ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.



Im Zeitraum zwischen 23:00 Uhr am Freitag und 07:00 Uhr am Samstag verschafften sich Unbekannte Zugang zu einer abgeschlossenen Maschinenhalle in der Straße Winden. Mutmaßlich drangen die Diebe gewaltsam durch die versperrte Hallentür ein und entwendeten ein GPS-Modul von einem dort abgestellten Traktor. Der Entwendungsschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.

Das zuständige Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 – 3333 zu melden.

Erstellt durch: Christian Seiler