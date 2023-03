ELCHINGEN. Am Montagmorgen gegen 07:45 Uhr kam es zu einem Auffahrunfall auf der BAB 8. Zwei Menschen wurden leicht verletzt, es entstand ein Sachschaden von rund 50.000 Euro.

Zur Unfallzeit fuhr ein 22-jähriger Fahrer auf der A 8 zwischen der Anschlussstelle Oberelchingen und dem Autobahnkreuz Ulm/Elchingen aus bislang ungeklärter Ursache auf das Fahrzeug eines 41-jährigen Pkw-Lenkers auf. Durch die Wucht des Aufpralls kam das Fahrzeug des 41-Jährigen nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrmals in der Böschung, bis es total beschädigt auf der Fahrbahn zum Liegen kam. Auf Grund der Mitteilung, dass womöglich mehrere Personen in den verunfallten Fahrzeugen eingeklemmt sind, kam neben einem Großaufgebot an Feuerwehr und Rettungsdienst ein Rettungshubschrauber an die Unfallstelle. Hierfür musste die Fahrbahn komplett gesperrt werden, wodurch sich der Verkehr kilometerlang staute. Die beiden Fahrzeuge wurden massiv beschädigt und mussten mithilfe eines Krans geborgen und abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf rund 50.000 Euro. Der Fahrer des auffahrenden Fahrzeuges blieb unverletzt. Ein Mitfahrer dieses Fahrzeuges sowie der Unfallgegner wurden glücklicherweise lediglich leicht verletzt in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Fahrbahn war im Zuge der Bergungs- und Reinigungsarbeiten für insgesamt zwei Stunden zumindest teilweise gesperrt. Die Feuerwehren aus Ober- und Unterelchingen sowie die Autobahnmeisterei Dornstadt waren vor Ort im Einsatz. (VPI Günzburg)

