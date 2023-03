WÜRZBURG / VERSBACH. Der seit Sonntagnachmittag vermisste 41-Jährige konnte in Trosdorf im Landkreis Bamberg lokalisiert und wohlbehalten von Beamten der Polizei Bamberg angetroffen werden.

Wie bereits berichtet, hatte er im Laufe des Sonntags seine Wohnung in Versbach mit unbekanntem Ziel verlassen. Seitdem fehlte von ihm jede Spur. Noch am Sonntagabend konnte er im Bereich Trosdorf lokalisiert werden. Zeitgleich hatte er sich aufgrund der Öffentlichkeitsfahndung telefonisch mit der Polizei Oberfranken in Verbindung gesetzt. Eine Streife der Polizei Bamberg konnte ihn wohlbehalten antreffen und brachte ihn in ein Bezirkskrankenhaus.