WÜRZBURG / ZELLERAU. Eine 28-Jährige entdeckte am Samstagmorgen beim Gassigehen mit dem Hund, dass sich in ihrem VW zwei fremde Männer befanden, die gerade den Innenraum durchwühlten. Mit energischen Rufen konnte sie die Unbekannten in die Flucht schlagen. Die Fahndung der Polizei führte bislang nicht zur Ergreifung der Männer.

Mit ihrem Hund befand sich die 28-Jährige gegen 06:00 Uhr auf der morgendlichen Gassirunde, als sie plötzlich in ihrem im Moscheeweg geparkten VW Bus zwei fremde Männer sah. Während der eine auf dem Fahrersitz saß, durchwühlte der andere den hinteren Teil des Busses.

Mit lautem, energischem Rufen machte die Frau auf sich aufmerksam und forderte die Unbekannten auf zu verschwinden. Die Täter sprangen sofort aus dem VW und rannten in Richtung Wredestraße weg.

Die Männer konnten wie folgt beschrieben werden:

Täter 1:

Männlich, ca. 35 Jahre, ca. 180 cm groß, kräftig, Glatze

Trug dunkle Bekleidung

Täter 2:

Männlich, ca. 180 cm groß

Trug ebenfalls dunkle Kleidung

Noch am Samstag übernahm die Kripo Würzburg die weiteren Ermittlungen. Zeugen, die die Täter in dem VW Bus oder auf der Flucht gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter Tel. 0931/457-1732 zu melden.