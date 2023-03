BAD BRÜCKENAU, LKR. BAD KISSINGEN. Den Münzrollengeber im Foyer einer Bank hat am frühen Freitagmorgen ein Unbekannter aufgebrochen. Anschließend entfernte sich der Täter unerkannt. Zur Aufklärung der Tat sucht die Kripo Schweinfurt nach Zeugen.

Am Freitagmorgen fiel dem Haustechniker der aufgebrochene Münzrollengeber im Selbstbedienungsbereich der Bank in der Unterhainstraße auf. Die Videoaufzeichnungen der Nacht zeigten, dass ein Unbekannter gegen 03:30 Uhr das Foyer betrat und den Automaten gewaltsam öffnete. Nach einer knappen halben Stunde verließ er die Bank mit Münzgeld in bislang unbekannter Höhe. Über dem Automaten können sich insbesondere Geschäftskunden mit Münzrollen versorgen.

Von dem Täter liegt die folgende Beschreibung vor:

Männlich, ca. 190 cm groß und kräftig

Bekleidet mit einer schwarzen Kapuzenjacke mit weißem Logo an der linken Schulter, schwarze Sturmhaube, schwarze Hose, graue Schuhe

Die Kripo Schweinfurt hat die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht zur Aufklärung der Tat nach Zeugen.

Wer hat am Freitagmorgen in der Zeit von 03:30 bis 04:00 Uhr möglicherweise den Täter in der Bank gesehen?

Hielt sich unter Umständen bereits vor der Tat eine auffällige Person im Umfeld der Bank auf?

Kennt jemand eine Person, auf die die Personenbeschreibung passen könnte?

Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 09721/202-1731 entgegen.