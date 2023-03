412. Zusammenstoß von Pkw und Fahrrad – Fahrradfahrerin wird verletzt - Maxvorstadt

Am 10.03.2023, gegen 11:55 Uhr, fuhr ein 69-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Traunstein mit einem VW Pkw auf der Schellingstraße. An der Einmündung mit der Ludwigstraße wollte er in diese in stadtauswärtiger Richtung abbiegen. Nach den ersten Ermittlungen zeigte die Ampel dabei für ihn grünes Licht.

Zur selben Zeit fuhr eine 33-Jährige mit Wohnsitz in München mit einem Fahrrad auf dem Radweg der Ludwigstraße in nördliche Richtung. Im Kreuzungsbereich mit der Schellingstraße wollte sie die Fahrbahn der Ludwigstraße überqueren. Dafür nutzte sie die dortige Fußgängerfurt. In der Mitte der Ludwigstraße kam es dann zu einer Kollision zwischen dem Fahrrad und dem abbiegenden Pkw. Die 33-Jährige stürzte dabei und wurde verletzt. Zeugen alarmierten den Rettungsdienst und die Polizei, woraufhin Einsatzkräfte des Rettungsdienstes und mehrere Streifen zur Unfallörtlichkeit geschickt wurden. Die 33-Jährige wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die Ermittlungen zum Unfallablauf und zur Unfallursache übernommen. Während der Unfallaufnahme kam es zu größeren Verkehrsbehinderungen in dem Kreuzungsbereich, da nicht alle Fahrstreifen befahrbar waren. Der 69-Jährige wurde wegen einer fahrlässigen Körperverletzung angezeigt.

413. Pkw prallt gegen Baum – Fahrer wird verletzt – Aying

Am 10.03.2023, gegen 13:00 Uhr, fuhr ein 60-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München mit einem Skoda Pkw auf der Ayinger Straße von Dürrnhaar kommend in Richtung Aying.

Aus bislang unbekannten Gründen kam er dort nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in ein seitlich gelegenes Waldstück. Dort kollidierte er mit einem Baum. Zeugen alarmierten den Notruf, woraufhin der Rettungsdienst und Einsatzkräfte der Münchner Polizei zur Unfallörtlichkeit geschickt wurden.

Der 60-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. In dem Krankenhaus wurde eine Alkoholisierung des Pkw-Fahrers festgestellt. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die Ermittlungen zum Unfall aufgenommen. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von ca. 10.000 Euro.

Der 60-Jährige wurde wegen einer Trunkenheit im Straßenverkehr angezeigt.

414. Einbruch in ein Einfamilienhaus – Harlaching

Am 10.03.2023, zwischen 19:15 und 20:30 Uhr, wurde eine Balkontür im ersten Obergeschoss eines Einfamilienhauses von unbekannten Tätern gewaltsam geöffnet. In dem Haus durchsuchten sie mehrere Räume und sie entwendeten aus einem Arbeitszimmer einen freistehenden Tresor. Mit diesem Tresor konnten sie unerkannt den Tatort verlassen.

Die Münchner Kriminalpolizei hat vor Ort umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt. Das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Königswarterstraße / Tauern- und Pechdellerstraße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

415. Einbruch in eine Wohnung – Freimann

Am 10.03.2023, zwischen 14:05 und 14:45 Uhr, konnten bislang unbekannte Täter die Wohnungstüre einer Erdgeschosswohnung gewaltsam öffnen. Sie durchsuchten danach alle Zimmer und konnten in der Wohnung Uhren und Schmuckgegenstände im Wert von mehreren Tausend Euro entwenden. Mit der Tatbeute konnten sie den Tatort unerkannt verlassen.

Die Münchner Kriminalpolizei hat vor Ort intensive Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt und das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Hortensien- und Leinthalerstraße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

416. Einsatz wegen Person mit Schreckschusswaffe – Haidhausen

Am 12.03.2023, gegen 01:10 Uhr, gingen mehrere Anrufe beim Polizei-Notruf 110 von Personen ein, die sich am U-Bahnhof Max-Weber-Platz aufhielten. Den Zeugen fielen zwei Männer auf, von denen einer eine Schusswaffe in der Hand hielt und damit auch auf Personen zielte.

Sofort wurden über 15 Streifen der Münchner Polizei (darunter auch Kräfte der Einsatzhundertschaften) zur Einsatzörtlichkeit geschickt, um diese Situation zu klären.

Die Einsatzkräfte konnten wenige Minuten nach dem Eingang der Notrufe zwei für die Einsatzsituation verantwortliche Personen (ein 21-Jähriger und ein 18-Jähriger, beide mit Wohnsitzen in München) auf einem dortigen Bahnsteig erkennen.

Die Beamten nahmen Kontakt mit den Personen auf (dabei wurde von der Polizei auch der Schusswaffengebrauch angedroht) und der 21-Jährige warf daraufhin die Waffe (eine ungeladene Schreckschusspistole) weg. Beide Personen konnten danach widerstandslos festgenommen werden. Beide wurden zu einer Polizeiinspektion gebracht und der 21-Jährige, bei dem eine Alkoholisierung festgestellt wurde, wurde wegen einer Bedrohung und eines Verstoßes gegen das Waffengesetz angezeigt.

Die Schreckschusswaffe wurde sichergestellt. Der 21-Jährige hatte keine waffenrechtliche Erlaubnis für diese Waffe. Nach der Anzeigenerstattung und einer erkennungsdienstlichen Behandlung wurde er wieder entlassen.

Der 18-Jährige, dem keine Tatbeteiligung nachgewiesen werden konnte, wurde ebenfalls entlassen. Direkt nach dem Vorfall wurden mehrere Zeugen noch am U-Bahnhof zu dem Vorfall vernommen.

417. Einbruch in ein Geschäft – Festnahme eines Tatverdächtigen – Berg am Laim

Am 10.03.2023, gegen 00:35 Uhr, befanden sich Einsatzkräfte einer Münchner Einsatzhundertschaft im Bereich Berg am Laim. Dort fiel ihnen ein akustischer und optischer Alarm einer Alarmanlage eines Lebensmittelgeschäfts in der Kreillerstraße auf.

Die Beamten näherten sich dem Geschäft und stellten fest, dass eine Eingangstür gewaltsam geöffnet war. Die Beamten durchsuchten das Geschäft und trafen dort auf einen 24-Jährigen mit Wohnsitz im Landkreis Günzburg, der sich daraufhin widerstandslos festnehmen ließ. In einer Tasche konnten alkoholische Getränke und Tabakwaren aufgefunden und sichergestellt werden, die er in dem Geschäft entwendet hatte.

Der 24-Jährige wurde zu einer Dienststelle gebracht und wegen eines besonders schweren Falles des Diebstahls angezeigt.

Von der Münchner Kriminalpolizei wurden Spurensicherungsarbeiten in dem Geschäft durchgeführt. Nach der Anzeigenerstattung wurde der 24-Jährige wieder entlassen.

Das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) hat die Ermittlungen aufgenommen.

418. Einbruch in eine Werkstatt – Putzbrunn

Zwischen dem 09.03.2023, 16:30 Uhr, und dem 10.03.2023, 06:00 Uhr, konnten bislang unbekannte Täter in eine Werkstatt einbrechen. Sie konnten ein Fester der Räumlichkeiten im ersten Stock gewaltsam öffnen und so in die Innenräume gelangen.

Danach durchsuchten sie alle Räumlichkeiten und öffneten auch mehrere verschlossene Gegenstände (u.a. Schränke und einen Tresor) gewaltsam. Dadurch konnte sie Bargeld im Wert von mehreren Tausend Euro entwenden.

Nach der Tat entfernten sie sich unerkannt vom Tatort.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Theodor-Heuss-Straße und Parkstraße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.