LICHTENFELS. Am Freitagabend, gegen 21 Uhr, haben Spaziergänger in einem Blumengeschäft in der Bamberger Straße eine leblose Frau aufgefunden, die nach derzeitigem Ermittlungsstand Opfer eines Gewaltverbrechens geworden ist. Die Kripo Coburg und die Staatsanwaltschaft Coburg beitreiben weiterhin intensive Ermittlungen.

Im Zuge der Ermittlungsarbeit richtete die Kripo Coburg die 30-köpfige Sonderkommission „Blume“ ein. Es sind zudem bereits zahlreiche Hinweise aus der Bevölkerung eingegangen. Die Polizei bittet weiterhin um Mithilfe, um zügig neuen Ermittlungsansätzen nachgehen zu können.

Die beiden gesuchten Zeuginnen, die kurz vor 18 Uhr das Blumengeschäft in der Bamberger Straße betreten haben, haben sich zwischenzeitlich aufgrund des Presseaufrufes bei der Polizei gemeldet.

Weiterhin sucht die Polizei noch dringend nach einer weiteren Person, die sich im Bereich des Blumenladens aufgehalten hat und als Zeuge infrage kommt, und bittet diese darum, sich bei der Polizei zu melden. Die Person wird wie folgt beschrieben:

männlich

südländisches Aussehen

zirka 20-40 Jahre alt

zirka 170-180 cm groß

vermutlich bekleidet mit einer olivfarbenen Jacke und einer schwarzen medizinischen Schutzmaske

Wer kann Angaben zu dem gesuchten Zeugen machen oder hat in diesem Zusammenhang andere Auffälligkeiten im Umfeld des Blumengeschäftes bemerkt?

Hierzu ist ein Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0921/506-1414 rund um die Uhr erreichbar. Zudem bittet die Polizei, sachdienliche Hinweise sowie Bild- oder Videomaterial zur Tat an folgende E-Mail-Adresse zu senden: soko-blume@polizei.bayern.de (Groß- oder Kleinschreibung sind unerheblich).