GROSSHABERSDORF. (326) Am Freitag (10.03.2023) brachen bislang unbekannte Täter in zwei Einfamilienhäuser in Großhabersdorf Böbelshof (Lkrs. Fürth) ein. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.



Die Unbekannten verschafften sich mutmaßlich in der Zeit von 07:30 Uhr bis 17:45 Uhr Zutritt zu den beiden Einfamilienhäusern. Im Inneren durchwühlten sie mehrere Schränke und entwendeten aus einem der Häuser eine größere Menge Bargeld. Zudem richteten sie in beiden Fällen einen Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro an.

Das zuständige Fachkommissariat der Fürther Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Die Beamten bitten Zeugen, die in dem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 – 3333 zu melden.

Erstellt durch: Marc Siegl