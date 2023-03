NÜRNBERG. (325) In der Nacht von Samstag (11.03.2023) auf Sonntag (12.03.2023) nahmen Beamte der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte einen aggressiven 24-Jährigen in der Nürnberger Innenstadt fest. Er steht im Verdacht zuvor einen Gast einer Bar mit einem Messer bedroht zu haben.



Kurz vor 03:00 Uhr nachts ging bei der Einsatzzentrale der Polizei ein Notruf ein, wonach am Hallplatz ein Mann mit einem Messer in der Hand in aggressiver Art und Weise herumlaufen solle. Streifen der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte trafen den Mann vor Ort an und forderten ihn aus sicherer Distanz auf, sich auf den Boden zu legen. Der 24-Jährige ging, hiervon offenbar unbeeindruckt, immer näher auf die Beamten zu. Die Einsatzkräfte überwältigten den Mann und legten ihm schließlich Handfesseln an. Hierbei kam auch das Pfefferspray der Polizisten zum Einsatz.

Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass der 24-Jährige bereits zuvor in einer Bar am Hallplatz aufgefallen war. Hier habe er einen bislang unbekannten Gast zunächst in dem Lokal verbal und im Anschluss im Außenbereich mit einem Messer bedroht.

Der Mann befand sich zum Zeitpunkt der Tat offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand. Er wurde deshalb durch die Polizei einer Fachklinik vorgestellt. Unabhängig davon leiteten die Beamten gegen ihn ein entsprechendes Ermittlungsverfahren ein. Das Messer wurde vor Ort sichergestellt.

Erstellt durch: Marc Siegl