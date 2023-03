FORCHHEIM. Am Donnerstagnachmittag kam es zu einem Sexualdelikt im Königsbad in Forchheim. Die Kriminalpolizei Bamberg ermittelt und bittet die Bevölkerung um Hinweise.

Am Donnerstagnachmittag, gegen 16.30 Uhr, nahm ein Mann im Bereich der Umkleiden des Schwimmbades sexuelle Handlungen an sich vor. Zeugen verständigten daraufhin die Polizei. Nach ersten Erkenntnissen unterhielt sich der 68-jährige Tatverdächtige kurz vorher mit einer zirka 40 bis 45-jährigen Frau. Diese kommt als wichtige Zeugin des Vorfalls in Betracht und wird dringend gebeten, sich unter der Tel-Nr. 0951/9129-491, mit der Kriminalpolizei Bamberg in Verbindung zu setzen.

Zudem werden auch weitere Zeugen gesucht, die zum oben genannten Zeitpunkt im Bereich der Umkleidekabinen im Königsbad Forchheim tatrelevante Beobachtungen gemacht haben.