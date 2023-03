HOF. Seit Sonntagmittag, den 5. März, wird eine 83-Jährige aus einer Klinik in Rehau vermisst.

Trotz umfangreicher Maßnahmen bleibt die seit Sonntag vermisste 83-jährige Frau Nourian weiterhin verschwunden. Laut Angaben der Familie der Frau Nourian wird sie mit Hannelore angesprochen, obwohl ihr Vorname Anna lautet. Nach Zeugenhinweisen scheint auch ein Aufenthalt im Stadtgebiet Hof möglich. Frau Nourian befand sich zuletzt in stationärer Behandlung in einer Klinik in Rehau. Am Sonntag verließ sie gegen 11.30 Uhr das Klinikgelände. Passanten sahen sie um etwa 18.15 Uhr im Bereich des Maxplatzes. Ein Personensuchhund verfolgte daraufhin ihre Spur bis zum Bahnhof in Rehau. Im Rahmen der Öffentlichkeitsfahndung ergaben sich Hinweise, wonach sie sich am Mittwochabend, gegen 18 Uhr, in der Hofer Altstadt aufgehalten haben könnte. Deswegen intensivierte die Polizei ihre Suche auf im Stadtgebiet von Hof. Erneut kommen Personensuchhunde zum Einsatz. Frau Nourian verfügt über Barmittel und ist durchaus in der Lage, sich zu Fuß über eine gewisse Strecke fortzubewegen. Es wird jedoch befürchtet, dass sie sich aufgrund ihres Alters und ihres gesundheitlichen Zustandes in hilfloser Lage befindet.

Personenbeschreibung:

-Frau NOURIAN, Anna (wird jedoch meist mit Hannelore angesprochen)

-83 Jahre alt

-zirka 160-165 Zentimeter groß

-Kurzhaarfrisur

-zum Zeitpunkt ihres Verschwindens war sie mit einer dunkelbraunen/rot/rostfarbenen, längeren Winterjacke, einem rotbraunen Schal und schwarzen Halbschuhen mit Klettverschluss bekleidet.

-Sie trug kleine halbrunde, rotgoldene Ohrringe, eine kurze goldene Halskette und pro Hand ein bis zwei Ringe. Einer der Ringe ist aus Weißgold und hat einen grünen Stein.

Wer Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben kann, soll sich bitte umgehend an die Polizeiinspektion Hof unter 09281/ 7040 wenden. Auch jede weitere Polizeidienststelle nimmt Ihre Hinweise entgegen.